﻿Holstein Kiel: Fabian Reese gibt Traum von der Bundesliga nicht auf

Kiel. „Gegen einen Sieg hätte ich das Tor eingetauscht, aber für mich war es ein sehr schöner Moment“, sagte Fabian Reese am Freitagabend im Anschluss an das verlorene Nordduell (3:4) gegen den FC St. Pauli. Der 25-Jährige hatte sich fast perfekt vom Publikum im Holstein-Stadion verabschiedet. Mit Saisontor Nummer zehn und der Vorbereitung eines weiteren Treffers zeigte der „Kieler Jung“, der die KSV im Sommer in Richtung Berlin verlässt, noch einmal seine Klasse. Am Tag danach musste Reese dann allerdings den Abstieg seines zukünftigen Arbeitgebers Hertha BSC verkraften.

Eigentlich war es ein schöner Nachmittag, an dem Reese die Mannschaft von Holstein Kiel und die Mitarbeiter der Geschäftsstelle eingeladen hatte, um sich für die vergangenen dreieinhalb Jahre zu bedanken. Das 1:1 im Berliner Olympiastadion durch Bochums Keven Schlotterbeck sorgte aber für einen herben Stimmungsdämpfer. Verständlicherweise. „Wenn der Verein, bei dem man unterschrieben hat, in der 94. Minute den Ausgleich rein bekommt und damit absteigt, sitzt man sicher nicht freudestrahlend da“, sagt Reese, „was das betrifft, war es wirklich ein bitterer Nachmittag.“

Italien-Transfer und vorzeitiger Wechsel zu Hertha scheiterten

Bitter, denn der Linksaußen stand bereits zweimal im vergangenen Jahr davor, Erstliga-Spieler zu werden. Im Sommer 2022 hatte der Fernsehsender „Sky“ bereits die Einigung zwischen Reese und dem Serie-A-Aufsteiger US Cremonese vermeldet. Holstein Kiel lehnte die Millionen-Offerte der Italiener allerdings ab. In der Winterpause wollte Hertha BSC den Sommertransfer dann vorzeitig loseisen. Doch die KSV blieb ihrer Linie treu und ging nicht auf das Werben des Hauptstadtklubs ein. Durch den Abstieg der „Alten Dame“ bleibt es nun ein liga-interner Wechsel.

Reese: „Das ist mein ganz klares Ziel und da bleibe ich auch bei“

Trotz der Rückschläge gibt Reese seinen mehrfach formulierten Karriereplan nicht auf. „Ich will Bundesliga spielen, das ist mein ganz klares Ziel und da bleibe ich auch bei“, sagt der 25-Jährige selbstbewusst. Auch Holstein-Trainer Marcel Rapp hält den nächsten Schritt bei seinem Noch-Schützling für realistisch. „Dass es erst einmal nicht die Bundesliga ist, tut mir sehr leid für ihn. Aber ich glaube, dass das auch nur eine Frage der Zeit sein wird“, so Rapp. „Fabian will immer besser werden, das ist eine wichtige Grundvoraussetzung. Auch wenn Hertha BSC etwas anderes ist als Holstein Kiel, glaube ich, dass er eine gute Rolle spielen wird“, prognostiziert der Störche-Coach und lobt in höchsten Tönen: „Er ist ein Spieler mit sehr viel Energie, der uns und jeder Mannschaft sehr guttut. Ein bisschen größer gedacht: Wenn man nach der WM geschaut hat, welche Spieler der deutsche Fußball braucht, dann sind es genau die, die alles auf dem Platz lassen.“

Fabian Reese: „Ich bin Kieler Jung, das werde ich immer bleiben“

Die letzte Gelegenheit dafür besteht am kommenden Sonntag beim Saisonabschluss in Hannover. Auf die Partie blickt der linke Flügelflitzer schon wieder positiv. „Wir kommen immer zurück, egal, was passiert. Es gab über die gesamte Saison immer wieder Phasen, in denen die Spiele gut laufen – gegen Hannover wollen wir noch einmal über die vollen 90 Minuten ein gutes Spiel machen“, sagt Reese, „damit wollen wir uns gebührend verabschieden und hätten am Ende einen Punkt mehr als in der vergangenen Saison.“

Ob es für immer der letzte Akt für den 25-Jährigen an der Förde sein wird, ließ Reese vorerst offen. „Ich bin Kieler Jung, das werde ich immer bleiben“, sagte er. „Nun zieht es mich erst einmal in die weite Welt hinaus. Irgendwann komme ich wieder, mal schauen.“ Ein Karriereende nach Vorbild von Fin Bartels – zumindest nicht ausgeschlossen.

KN