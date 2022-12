﻿Holstein Kiel: Fabian Reese vor Wechsel zu Hertha BSC

Kiel. Das wäre der krachende Transfer-Böller schon vor der Silvesternacht: Nach Informationen von KN-online steht Fabian Reese, Flügelspieler beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel, kurz vor der Unterschrift beim Erstligisten Hertha BSC. Der 25-Jährige (13 Bundesligaeinsätze für Schalke 04) soll bereits zu finalen Gesprächen in Berlin sein. Am Freitagmittag hatte zuerst die „Bild-Zeitung“ über den sich anbahnenden Wechsel berichtet.

Kieler Schienenspieler als Ersatz für Herthas Offensivkräfte Davie Selke und Dong-jun Lee an der Spree

Ob Reese die Störche möglicherweise bereits in der am 1. Januar beginnenden Wintertransferperiode verlässt und sich dem Kader von Hertha-Cheftrainer Sandro Schwarz anschließt, ist derzeit noch ungewiss. „Einen Kontakt zu Hertha BSC gibt es meinerseits derzeit nicht“, sagte Holsteins Sportchef Uwe Stöver am Freitagnachmittag auf Nachfrage. Reeses Berateragentur „Sports eXcellence Group“ außerte sich indes nicht..

Wiedersehen mit Philipp Pelka? Ex-Storch arbeitet als Spielanalyst für die Hertha

Laut „Bild“ sind die Berliner ob der bevorstehenden Abgänge von Davie Selke (27) zum 1. FC Köln und Dong-jun Lee (25/Jeonbuk Hyuandai Motors) stark an einer sofortigen Neuverpflichtung Reeses für die Hertha-Offensive interessiert. Spekuliert wird über eine dann fällige Ablösesumme im mittleren sechsstelligen Bereich. Im kommenden Sommer kann der gebürtige Kieler nach Ablauf seines Vertrages an der Förde Holstein Kiel ablösefrei verlassen. An der Spree würde Reese auf einen Ex-Storch treffen. Im vergangenen Juli war Videoanalyst Philipp Pelka nach Berlin gewechselt, der 33-Jährige arbeitet dort als Spielanalyst.

Auch der VfL Wolfsburg soll intensiv um Flanken-„König“ des Unterhauses buhlen

Schon vor dieser Saison war der Flanken-„König“ des Bundesliga-Unterhauses (89 Versuche) in den Fokus höherklassiger Klubs gerückt. Der Wechsel zum italienischen Erstliga-Aufsteiger US Cremonese war unter anderem an den Ablöseforderungen der Störche gescheitert. In der abgelaufenen Zweitliga-Hinrunde hatte Reese (Marktwert 1,7 Millionen Euro) als dribbelstarker Schienenspieler (fünf Tore, vier Assists) erneut überzeugt. Unter anderem soll der VfL Wolfsburg in den vergangenen Wochen intensiv um den seit Januar 2020 in Diensten der Kieler stehenden Reese gebuhlt haben. Nun scheint klar: Reese zieht es zu Hertha.