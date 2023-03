﻿Holstein Kiel: Fans feiern Becker-Willen – Pichler vor Kader-Rückkehr

Nach der Länderspielpause wartet auf Holstein Kiel am Sonntag Arminia Bielefeld. Keine einfache Partie für die Störche, das weiß auch Timo Becker, der von den KSV-Fans für seine Rettungstat gegen den HSV gefeiert wird. Gegen die Arminie könnte zudem Benedikt Pichler in den KSV-Sturm zurückkehren.

Kiel. Ein missglückter Einwurf, ein schneller Konter, ein pfeilschneller Sprint und eine Grätsche als symbolisches Zeichen für die an diesem Tag gezeigte Mentalität: Noch Tage nach dem 0:0 von Holstein Kiel beim Hamburger SV war die Rettungstat von Timo Becker gegen Laszlo Benes in der 84. Spielminute großes Thema unter den Anhängern der Störche. Die Leidenschaft und der unbändige Wille, das eigene Tor verteidigen zu wollen – das hatten die KSV-Fans in den Wochen zuvor vermisst. Und das verkörperte Becker an diesem Sonnabend im Hamburger Volksparkstadion.

Eine Szene, an die auch der Außenverteidiger gerne zurückdenkt. „Da wir einen Einwurf hatten, wollte ich natürlich ein Tor schießen“, sagt Becker, kurze Zeit später von seinem eigentlichen abgebracht. „Als der Ball in die andere Richtung geflogen ist, habe ich einfach die Beine in die Hand genommen.“

Timo Becker: Remis beim HSV war wichtig für den Kopf

In letzter Not stoppte der 26-Jährige den einschussbereiten Benes und verhinderte so eine Kieler Niederlage in Hamburg. „Am Ende hätte es vielleicht auch Rot und Elfmeter werden können, aber ich hatte das Glück, dass ich den Ball getroffen habe und so klären konnte“, meint Becker. Das Unentschieden beim HSV sei vor allen Dingen „für den Kopf“ wichtig gewesen und habe der Mannschaft ein „gutes Gefühl“ gegeben. In der Länderspielpause habe man zudem die nötige Zeit gehabt, ein paar Wehwehchen auszukurieren.

Mentalität und Leidenschaft – diese Tugenden dürften den Störchen auch am kommenden Sonntag gegen Arminia Bielefeld (13.30 Uhr/Holstein Kiel im Liveticker auf KN-online) weiterhelfen. Die Bielefelder rangieren auf Platz 15 aktuell im Tabellenkeller der Zweiten Liga. Verlieren in Kiel? Für den DSC quasi verboten. Auf Holstein wartet wie im Hinspiel eine zweikampfbetonte Partie.

Pichler vor Kader-Rückkehr gegen Arminia Bielefeld

Positive Signale mit Blick auf das kommende Heimspiel gibt es im Kieler Sturm: Wie Trainer Marcel Rapp am Rande der öffentlichen Trainingseinheit am Dienstag erklärte, sei Benedikt Pichler bereits wieder ein Kader-Kandidat.

Für Keeper Thomas Dähne käme ein Einsatz hingegen noch zu früh, auch wenn Holsteins aktuelle Nummer eins Robin Himmelmann die ersten Trainingseinheit mit einer Erkältung verpasste. Bis zum Wochenende soll der 34-Jährige, der in Hamburg eine bärenstarke Leistung zeigte, wieder fit sein.

Sechs Zähler fehlen noch zur 40-Punkte-Marke

Es sind die Wochen der Wahrheit für die KSV. Noch trennen die Störche sechs Zähler von der magischen 40-Punkte-Marke für den Klassenerhalt. So weit in die Zukunft will Timo Becker noch gar nicht schauen. Unser voller Fokus gilt jetzt dem Spiel gegen Arminia Bielefeld“, sagt der Außenverteidiger und fügt an: „Am Ende der Saison wollen wir auf einem besseren Tabellenplatz stehen als in der vergangenen Spielzeit. Das ist das primäre Ziel, was es zu erreichen gilt.“ Die beiden kommenden Begegnungen gegen Bielefeld und in Rostock sind dafür richtungsweisend. Nur Siege können verhindern, dass die Störche doch noch tief in den Abstiegskampf rutschen.