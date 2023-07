﻿Holstein Kiel: 6:1-Sieg gegen Austria Lustenau – Rapp: „Man sieht den Plan“

Lustenau. Jubel zum Abschluss des Trainingslagers bei Holstein Kiel: Am vorletzten Tag des Österreich-Trainingslagers gewannen die Störche mit 6:1 gegen den österreichischen Bundesligisten Austria Lustenau. In dreimal 45 Minuten trafen für die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp sechs unterschiedliche Schützen: Shuto Machino (18.), Chance Simakala (29.), Benedikt Pichler (32.), Lewis Holtby (80.), Joshua Mees (112.) und Hólmbert Fridjónsson (129.). Lediglich das Tor zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich durch Anthony Schmid (20.) trübte etwas das Bild. Die KSV bleibt damit in nur drei von fünf Testspielen in dieser Vorbereitung ohne Gegentreffer. Am Sonntag zuvor hatte bereits der FC St. Pauli Lustenau mit 7:1 besiegt.

Rapp ärgert sich über Gegentor und lobt umgesetzten Plan

Besonders im ersten Abschnitt trumpften die Störche ordentlich auf, provozierten durch frühes Anlaufen immer wieder Fehler am Strafraum der Hausherren. Die Folge: Viele Chancen für die KSV, die die Akteure anders als in der Vergangenheit auch in Tore ummünzten. Zudem segelten mit großer Regelmäßigkeit die Bälle in die Spitze zu Pichler und Machino – wie von Trainer Rapp unter der Woche mit seinem Team eingeübt. Entsprechend positiv gestimmt war der 44-Jährige nach Spielende. „Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht, gerade wenn man bedenkt, wie warm es war. Wir haben ein Gegentor bekommen, wo wir konsequenter verteidigen müssen, aber grundsätzlich war das gut. Man sieht den Plan dahinter“, konstatierte Rapp.

Stöver hadert mit der fußballerischen Klasse von Lustenau

„Wir wollen einen Mix finden zwischen kompakt verteidigen und vorne angreifen. Wir wollen auch immer wieder hoch attackieren. Das war das Ziel der Vorbereitung, das wir einen Schritt weiter gehen. Ich sehe jetzt den Fußball, den ich auch sehen will.“ Etwas kritischer äußerte sich KSV-Sportchef Uwe Stöver nach Spielende, insbesondere mit Blick auf die Qualität des Gegners. „Ich fand den Gegner nicht richtig auf unserem Niveau. Ich kann nun das 7:1 des FC St. Pauli gegen Lustenau besser verstehen“, bilanzierte Stöver, befand aber auch: „Wir hatten gute Ansätze, gerade im ersten Drittel. Da hätten wir vielleicht noch das eine oder andere Tor mehr schießen können. In den zweiten beiden Dritteln fehlte mir persönlich ein wenig der Fluss im Spiel.“

Zum Abschluss der Woche wartet auf die Störche am Sonnabend noch ein Teamabend auf der „Hütte“. Neuzugänge müssen dabei singen und Dinge den anderen Mitspielern aufführen.

KN