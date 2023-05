﻿Holstein Kiel: Fin Bartels will gegen Ex-Verein FC St. Pauli im letzten Heimspiel punkten

Kiel. Es war ein kleiner Interviewmarathon, den Fin Bartels am Dienstag zusätzlich zur vormittäglichen Trainingseinheit absolvieren musste. Der 36-Jährige läuft am Freitagabend zum letzten Mal zu einem Pflichtspiel im Holstein-Stadion auf – dort wo seine Profikarriere vor über 17 Jahren am 25. November 2005 begonnen hat. Unter Flutlicht empfängt Holstein Kiel mit dem FC St. Pauli den Verein zum Nordduell, bei dem Bartels vier Jahre lang von 2010 bis 2014 unter Vertrag stand.

Zunächst einmal gibt Bartels aber zu bedenken, dass nach dem Heimspiel gegen die Kiezkicker auch noch das Auswärtsspiel gegen Hannover 96 auf dem Programm steht. „Aber als letztes Heimspiel der Karriere, gerade mit meinem persönlichen Hintergrund und der Erinnerung an die Zeit, die ich dort verbracht habe, freue ich mich einfach auf die Partie“, sagt Bartels mit Blick auf das Spiel am Freitag, das für ihn etwas ganz Besonderes wird. „Es ist ein perfektes Ende, dass ich genießen werde: Trotzdem werde ich auch noch einmal alles geben und habe den Ehrgeiz, auch das Spiel zu gewinnen“, so der 36-Jährige.

Fin Bartels will noch zwei Siege feiern

Der Einstellung eines Musterprofis bleibt Bartels bis zum Ende seiner Karriere treu – lockeres Auslaufen ist keine Option. „Mein Ziel ist es, am Ende meiner Karriere zwei Erfolge zu feiern“, sagt der Routinier im Mittelfeld. Eine Zusatzmotivation: Mit dem FC St. Pauli gastiert das Team im Holstein-Stadion, das mit Abstand die Rückrundentabelle der Zweiten Liga anführt. In 15 Partien gelangen zwölf Siege, gegen Spitzenreiter Darmstadt 98 siegte die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler in beeindruckender Manier mit 3:0.

„Für mich ist es eine der spielstärksten Mannschaften der Zweiten Liga, wenn nicht sogar die stärkste“, zollt Bartels dem Ex-Verein aus Hamburg Respekt. „Ihnen zuzuschauen bringt unheimlich Spaß, aber den Spaß müssen wir ihnen am Freitag nehmen. Dafür müssen wir den Ball und das Spiel auf unsere Seite ziehen. Mit dem Erfolg gegen Karlsruhe im Rücken bin ich sehr optimistisch, dass wir St. Pauli Paroli bieten können und dass vielleicht sogar noch mehr drin ist“, hofft der Publikumsliebling.

Sieg gegen Karlsruhe bringt „Freude und Leichtigkeit“ für Saisonfinale

Ein Punktgewinn oder gar ein Sieg im Nordduell wäre nicht nur für den gebürtigen Kieler ein perfektes letztes Heimspiel, es könnte auch die Fans von Holstein Kiel wieder mit ihrer Mannschaft versöhnen. Nach der dritten 0:3-Niederlage in Folge am vorvergangenen Spieltag hätte es unüberhörbar Verstimmungen zwischen dem mitgereisten Anhang und den Akteuren auf dem Feld gegeben. Negative Stimmung, die auch an Fin Bartels nicht abgeprallt ist, sich aber mit dem 2:1 letzten Sonnabend gegen den KSC schon etwas gelöst hat.

„Ich hatte manchmal das Gefühl, dass die Stimmung teilweise schon sehr negativ war. Übertrieben gesagt fühlte es sich so an, als wenn wir mitten im Abstiegskampf festhängen“, sagt der 36-Jährige. Es sei großer Druck in der Mannschaft spürbar gewesen, obwohl punktetechnisch gar keine Gefahr mehr geherrscht hat. „Durch den Sieg am vergangenen Wochenende können wir die Aufgabe am Freitag mit einer gewissen Freude und Leichtigkeit angehen, ohne die Spannung zu verlieren“, sagt Bartels.

Klar ist bereits jetzt, dass es zwei hochemotionale Spiel für Bartels werden, an die Zeit danach denkt er hingegen noch nicht. Auch die Frage, ob es ein Abschiedsspiel geben wird, hat für ihn noch derzeit noch keine Priorität. „Was nach dem Hannover-Spiel passiert, sehen wir dann. Im Moment denke ich nur an die zwei Spiele, die vor mir liegen“, sagt der 36-Jährige, „jetzt am Freitag, aber vor allem in Hannover werden viele Freunde und Familienmitglieder dabei sein. Mal sehen, was dann emotional mit mir passiert.“

KN