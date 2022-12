﻿Holstein Kiel: Fin Bartels mit Vollgas in den Ruhestand?

Holstein Kiels bald 36-jähriger Publikumsliebling Fin Bartels (Mitte) will zumindest in der Zweitliga-Rückrunde weiter für Furore sorgen.

Am 30. Juni läuft der Vertrag des bald 36-jährigen Fin Bartels beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel aus. Ruhestand oder doch weiter Rasen-Vollgas? Der Publikumsliebling der Störche will sich spätestens in zwei Monaten entscheiden.

