﻿Holstein Kiel: Fridjónsson will Zukunftsgespräch mit Rapp und Stöver

Kiel. Mit sturmerprobter Kahlschlagfrisur und langen Schritten präsentierte sich Leih-Rückkehrer Hólmbert Aron Fridjónsson am Montag den rund 150 interessierten Fans von Zweitligist Holstein Kiel im ersten Training nach dem Jahreswechsel. Nach rund elf Monaten Leihe zum norwegischen Erstligisten Lillestrøm und einigen Tagen zusätzlichem Urlaub zählt der 29-jährige Stürmer vorerst wieder zum Kader der Störche. „Ich freue mich wieder in Kiel zu sein. Die erste Einheit mit den Jungs auf dem Platz hat sehr viel Spaß gemacht“, so der bullige Angreifer anderthalbstunden intensivem Training. Für die KSV wird der Rückkehrer allerdings mehr und mehr zum Missverständnis, gar zum Problemfall. Denn eigentlich ist im Kader gar kein Platz für Fridjónsson.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stöver legte Friðjónsson einen Wechsel nahe

Rückblick: Bereits im Dezember vergangenen Jahres machte Holstein-Sportchef Uwe Stöver klar, ohne den Norweger zu planen, trotz des aktuell noch ausfallenden Angreifers Benedikt Pichler in der Sturmspitze. "Er wird zum 2. Januar zu uns stoßen, auch wenn er weiß, dass es aufgrund unserer Situation im Sturm und keiner vorhandenen klassischen Neun schwer werden wird, auf Einsatzzeiten zu kommen", sagte Stöver damals. Die Aussicht auf Spielzeit bei den Störchen ist für Fridjónsson auch vier Wochen später nicht besser geworden. Nach Informationen dieser Zeitung setzt auch Trainer Marcel Rapp nicht auf den norwegischen Angreifer, der nicht in das System des KSV-Coaches passt. Weil Fridjónssons Vertrag in Kiel aber noch bis zum 30. Juni 2024 Gültigkeit besitzt, gehört der Norweger vorerst wieder zum Kader der Störche.

Fridjónsson spricht in Sachen KSV-Verbleib Klartext

Eine Zwickmühle, derer sich auch der 29-Jährige selbst bewusst ist. „Ich bin komplett offen, was die Zukunft angeht. Wir werden mit dem Trainer und dem Sportchef zusammen entscheiden, wie es weiter geht. Am Ende entscheidet der Trainer, wen er aufstellt“, fand der Angreifer selbst verhältnismäßig klare Worte, ergänzte aber auch: „Ich habe mich bisher noch nicht mit Trainer Marcel Rapp und Sportchef Uwe Stöver zusammengesetzt und über meine Zukunft gesprochen. Das wird sicherlich in den nächsten Tagen oder Wochen passieren. Fakt ist, dass ich noch anderthalb Jahre Vertrag in Kiel habe. Was die Zukunft bringt, muss die Zeit zeigen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fridjónsson hatte noch keinen Kontakt zu anderen Vereinen

Die Leihe nach Norwegen habe der Isländer trotz aller Umstände dennoch als positiv für ihn empfunden. Insgesamt stand der Isländer in 36 Spielen für den norwegischen Klub in der Startelf, erzielte dabei 13 Treffer und legte zwei Tore auf. Besonders wichtig war dem 29-Jährigen aber ein ganz anderer Punkt. „Die Leihe nach Norwegen zu Lillestrøm war insofern gut, dass ich viel Spielzeit generieren konnte. Davor hatte ich zwei Jahre lang immer wieder Probleme mit kleinen und größeren Verletzungen, kam nie richtig dazu, über einen längeren Zeitraum zu spielen“, erinnerte sich der Angreifer zurück und ergänzte: „Während meiner Leihe war ich die ganze Zeit gesund und konnte deshalb auch viele Spiele absolvieren.“

Lesen Sie auch

Zurück im Hier und Jetzt bei Holstein, wo Fridjónsson seine alte Wohnung wieder bezogen hat. Erst mal. Die Zeit, Kontakte zu anderen Klubs zu knüpfen, hatte der Stürmer nach eigenen Angaben aber noch nicht. Auch wenn dies sicher im Interesse der KSV gewesen wäre. „Ich bin seit gestern wieder in Kiel und hatte keinen Kontakt zu anderen Vereinen“, stellte der Isländer klar. Holstein würde den Angreifer lieber heute als morgen loswerden. Das Transferfenster steht offen. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, dass Bewegung in die Causa Fridjónsson kommt.