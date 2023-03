﻿Trotz Rotsperre: Tim Walter bleibt vor HSV-Spiel gegen Holstein Kiel gelassen

Holstein Kiel tritt am Sonnabend zum Nordderby beim HSV an. Gästetrainer und Ex-Storch Tim Walter muss dann auf der Tribüne Platz nehmen. Trotzdem bleibt Walter gelassen und peilt den Aufstieg an.

Kiel. Wenn am Sonnabend Holstein Kiel beim Hamburger SV antreten muss (13 Uhr, Liveticker auf KN-online), wird ein Ex-Storch auf der Tribüne Platz nehmen müssen. HSV-Trainer Tim Walter sah im Spiel seines Klubs beim Karlsruher SC die Rote Karte, es folgte die Sperre für die Partie gegen die KSV. „Es wird irgendwo ein Plätzchen geben, wo ich entspannt Fußball gucken kann“, gibt sich der 47-Jährige nach außen betont gelassen.

Auch dass die Hamburger am vergangenen Wochenende durch eine 2:4-Niederlage beim Karlsruher SC den Sprung an die Tabellenspitze verpasst haben, hat Walter abgehakt. „Wir haben ein Spiel verloren. Der Blick geht nach vorne“, so der HSV-Coach. Und das bedeutet nichts anderes als den Aufstieg mit dem HSV in die Bundesliga, wie der HSV-Trainer in dieser Woche mehrfach betonte.

Tim Walter startete Holstein-Serie gegen den HSV

Ein Schritt nach vorne wäre es aus Sicht der Hausherren, wenn dafür eine Serie bricht: In der Zweiten Liga gelang den Rothosen noch kein Heimsieg gegen Holstein Kiel. Den Grundstein dafür legte ausgerechnet Tim Walter selbst. Als Nachfolger von Markus Anfang und mit einer neu zusammengestellten Mannschaft gelang ihm mit Holstein zum Liga-Auftakt der Saison 2018/19 ein deutlicher 3:0-Sieg im Volkspark – und vermasselte den Hamburgern ihr erstes Zweitligaspiel überhaupt gehörig.. Torschütze des ersten Treffers für Holstein Kiel war Jonas Meffert, der nun auch unter Walter bei den Hamburgern unverzichtbare Stammkraft und gegen Kiel gesetzt ist.

Verzichten müssen Walter und der HSV hingegen auf Innenverteidiger Javi Monetro, der seine Gelb-Rot-Sperre absitzt. Zudem steht immer noch ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Kapitän Sebastian Schonlau, der nach einer Knöchelverletzung nur individuell trainierte. Ob es trotzdem für einen Einsatz reicht, werde laut Tim Walter „mit den Ärzten und mit dem Jungen“ entschieden.

HSV-Defensive geschwächt vor Spiel gegen Holstein Kiel

So könnte die Abwehr zur Schwachstelle des HSV werden. Ohnehin haben die Hamburger mit 46 Gegentreffern die schwächste Defensive der drei Mannschaften an der Tabellenspitze. Gleichzeitig haben die Gastgeber in Person von Mittelstürmer Robert Glatzel aber den Toptorjäger der Zweiten Liga (teilt sich mit 16 erzielten Treffern den ersten Platz mit Tim Kleindienst vom 1. FC Heidenheim) in ihren Reihen. Beide Statistiken passen zum offensiven Stil des Trainers.

Dass Tim Walter aufgrund seiner Rotsperre vom Innenraum ausgeschlossen ist, sieht er selbst wie auch sein Gegenüber Marcel Rapp nicht als große Schwächung an. Und für die Hamburger spricht, dass mit dem 3:2 im Hinspiel – dem ersten HSV-Sieg gegen Holstein Kiel überhaupt in der Zweiten Liga – bereits eine Serie gebrochen werden konnte. Die zweite Serie, dass dem HSV noch kein Heimsieg gegen die KSV gelang, soll aus Sicht der über 5000 mitreisenden Störchefans halten.

