Holstein Kiel: Gegen Hansa aus der Krise?

Eine Woche nach dem 0:7-Debakel im Test gegen Eintracht Braunschweig ist keine Ruhe eingekehrt bei Fußball-Zweitligist Holstein Kiel - im Gegenteil. Spieler und Verantwortliche wechseln verbal in den Angriffsmodus, beschwören Einheit, Einsicht und Einsatz. Gelingt den Störchen gegen Hansa Rostock die Wende? Oder schlägt die Stimmung auch in Richtung Cheftrainer Marcel Rapp noch weiter um? Im Ostsee-Derby steht für die KSV einiges auf dem Spiel.

Sieben Tage, sieben Gegentore - noch immer sitzt der Stachel der 0:7-Klatsche gegen Zweitliga-Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig tief bei Holstein Kiel. Und der Ton im Storchennest wird rauer. Zwar stellte sich Sportchef Uwe Stöver am Tag nach dem vergeigten Testspiel demonstrativ vor Cheftrainer Marcel Rapp - die Worte und Taten in Richtung Mannschaft aber waren klar und ein deutlicher Schuss vor den Bug. „Wir brauchen die Bereitschaft und den absoluten Willen, um uns gegen alle Widerstände aufzulehnen, und müssen den Erfolg der Gruppe über die eigenen Interessen stellen. Da sind wir alle gefordert“, sagte Stöver. Und strich den freien Sonnabend in der Länderspielpause.

Nun wirft das beinahe mehr Fragen auf, als es Antworten liefert. Etwas ist faul im Staate Holstein! Ist diese Bereitschaft denn nicht bei allen Profis da? Haben die Störche zu viel mit sich selbst zu tun? Sind da elf Einzelkämpfer auf dem Platz unterwegs statt einer eingeschworenen Truppe? Können so Widerstände überhaupt überwunden werden? Und ist der Trainer bei aller von Stöver attestierten Akribie in der Lage, als Krisenmanager aufzutreten, das Ruder herumzureißen und aus Holstein wieder eine konkurrenzfähige Mannschaft zu formen? Kapitän Hauke Wahl hat die kommende Partie angesichts der aktuellen Situation schon mal zum „Mentalitätsspiel“ ausgerufen.

Das Ostsee-Derby gegen Hansa Rostock am Sonnabend wird womöglich einige der Fragen in Bezug auf die Verfassung und das Innenleben der KSV beantworten. Oder zumindest einen neuerlichen Eindruck erlauben. Gegen die zweikampfstarke Mannschaft von Trainer Jens Härtel jedenfalls können die Störche beweisen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Wären da nicht die ganzen Koinzidenzen zur vergangenen Saison, als man in ähnlicher Lage und zum fast identischen Zeitpunkt auf die Hansekogge traf. Und - kommt Ihnen das bekannt vor? - aufgrund mangelnder Effektivität vor dem gegnerischen und fehlender Konsequenz vor dem eigenen Tor mit 0:2 unterlag...

In der Zweiten Liga, im Profisport im Allgemeinen, ist Erfolg nur zu erreichen, wenn der Kopf mitspielt, man mit vollem Eifer und vollem Fokus bei der Sache ist. Möglich, dass das nicht bei allen Kielern zutrifft. Auch weil die Vertragssituation bei 15 Spielern ungewiss ist? Eine ganze Reihe Arbeitspapiere läuft nur bis Sommer nächsten Jahres, unter anderem das von Holsteins Marktwert-König Fabian Reese.

Das Spiel gegen Rostock könnte richtungsweisend werden für Holstein Kiel, für den Trainer, für den Sportchef, für jeden einzelnen Spieler. Vielleicht ist es dieser Druck, der die Störche zu den teils martialischen Aussagen dieser Woche à la „Wir müssen jeden Zweikampf so annehmen, als wäre es unser letzter“ (Hauke Wahl) bewogen hat. Bei uns können Sie am Sonnabend hautnah verfolgen, ob sich Holstein aus der Krise manövriert - oder am Ende gar noch tiefer hineinrutscht. Unter anderem ab 11.30 Uhr im Liveticker!

Zitat der Woche

Ich habe den Spielern in Erinnerung gerufen, dass sie eine sportliche Bringschuld dem Verein und den Fans gegenüber haben. Es geht immer erst um die Mannschaft und dann um den Einzelnen Uwe Stöver, Holstein-Sportchef

Privates Glück in der Länderspielpause: Holsteins Co-Trainer Alexander Hahn hat am vergangenen Wochenende seine Verlobte Valeska geheiratet. Herzlichen Glückwunsch! © Quelle: Holstein Kiel/Twitter

