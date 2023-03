1:2 – und wöchentlich grüßt das Murmeltier beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Einzig Steven Skrzybski brachte das Runde gegen den als Schlusslicht angereisten SSV Jahn Regensburg trotz diverser Hochkaräter ins Eckige. Wie haben Sie die Störche gesehen? Benoten Sie die KSV-Profis!

Kiel. 77 Prozent Ballbesitz, 63 Prozent Zweikampfquote, ein Chancenplus von 7:4, 9:0 Ecken – doch am Ende mussten sich die Kieler Störche am Sonntagnachmittag dem SSV Jahn Regensburg mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. Auch deshalb, weil Simon Lorenz im eigenen Strafraum in zwei entscheidenden Szenen düpiert wurde.