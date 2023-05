﻿Drei Gegentore in 25 Minuten: Holstein Kiel geht in Düsseldorf unter

Düsseldorf. Die zuletzt zwei Niederlagen in Folge haben sich bei Holstein Kiel zu einer Krise ausgeweitet: Vor 28 935 Fans verloren die Störche am Sonnabend auch bei Fortuna Düsseldorf mit 0:3. Bereits zum Pausenpfiff war die Ratlosigkeit in den Augen der KSV-Profis abzulesen.

Innerhalb von gerade einmal 25 Minuten hatte die Fortuna die Begegnung entschieden. KSV-Profi Lewis Holtby rang auch nach Abpfiff noch mit den Worten. „Wir haben in den vergangenen Wochen so viel geredet, nach diesem Spiel fehlen mir die Worte. Ich muss die vergangenen drei Wochen erstmal verarbeiten“, so Holtby. „Es fühlt sich scheiße an. Ich verstehe nicht, wieso wir so desolat spielen.“

Ähnlich ratlos wirkte auch Angreifer Steven Skrzybski. „Ich kann den Frust der Fans völlig nachvollziehen. Wenn man nach 25 Minuten 0:3 hinten liegt, dann finden die das natürlich alles andere als Klasse. Als Mannschaft zeigen wir aktuell einfach zu wenig.“ KSV-Trainer Marcel Rapp bilanzierte nach Abpfiff niedergeschlagen und enttäuscht. „Wir haben zwischen dem 0:1 und dem 0:3 den Gegner eingeladen. Wenn wir in diesen zehn Minuten so verteidigen, dann haben wir es nicht verdient, etwas mitzunehmen“, so Rapp. „Mich regen die Gegentore auf. Jeder weiß, was die Stunde geschlagen hat. Drei Mal 0:3 zu verlieren, ist nicht unser Anspruch.“

Rapp stellt vier Mal um – Fehlerkette führt zum 0:1-Rückstand

Für das Duell bei der Fortuna baute der 44-Jährige die Startelf im Vergleich zur Vorwoche auf vier Positionen um. Patrick Erras musste mit einem grippalen Infekt passen, dafür rückte Stefan Thesker in die erste Elf. Zudem ersetzte Hólmbert Fridjónsson in der Offensive Fiete Arp, Timo Becker kehrte nach seiner Gelbsperre für Simon Lorenz ins Team zurück, und auch Fin Bartels durfte von Beginn an ran, Mikkel Kirkeskov blieb vorerst draußen.

Bei einem leicht zerfahrenen Beginn hatten die Störche zwar spielerische Überlegenheit, es dauerte allerdings, bis sich diese auch in Chancen widerspiegelte. Philipp Sander versuchte es nach elf Minuten aus der Distanz, stellte Fortuna-Torwart Florian Kastenmeier damit aber vor keine Probleme. Die Hausherren versuchten vor allen Dingen, über die Außenbahnen zum Erfolg zu kommen, fanden mit ihren flachen Hereingaben zu Beginn aber noch keinen Abnehmer in der Mitte.

Und dennoch war es nach einer gespielten Viertelstunde die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune, die in Führung ging. Holstein-Kapitän Hauke Wahl ging bei der Flanke von Emmanuel Iyoha nicht entschlossen genug zu Werke, Daniel Ginczek verlängerte den Ball noch vor dem ersten Pfosten in den Fünfmeterraum, und dort kam Lewis Holtby gegen Shinta Appelkamp zu spät – 1:0 für Düsseldorf.

Düsseldorf überrollt Holstein Kiel – Spott der eigenen Anhänger

Und es dauerte keine vier Minuten, da legten die Düsseldorfer nach. Zum dritten Mal in Folge kassierten die Störche nach einem Eckball einen Gegentreffer: Appelkamp brachte die Kugel von rechts auf den Elfmeterpunkt, wo Andre Hoffmann per Kopf auf 2:0 erhöhte (19.). Und es kam sogar noch dicker: Nur weitere drei Minuten später brachte Fin Bartels Ex-Kieler Iyoha im Strafraum zu Fall, Referee Arne Aarnik zeigte sofort auf den Punkt. Ginczek trat an und erhöhte nach nicht einmal einer gespielten halben Stunde auf 3:0 (25.).

Einziger KSV-Lichtblick in Abschnitt eins: Ein Kopfball von Skrzybski, der in den Armen von Kastenmeier landete (35.). Im Gegenzug rettete Wahl in höchster Not vor dem einschussbereiten Ginczek. Sinnbildlich für den Auftritt der Rapp-Elf: Zwei Minuten vor der Pause hätte Holtby seinen Fehler vor dem 0:1 mit dem Treffer zum 1:3 ausbügeln können, setzte seinen Schuss nach einem Pfostentreffer von Timo Becker aus fünf Metern aber über das leere Tor (43.).

Holsteins Anhang hatte für den Auftritt des eigenen Teams nur noch Spott übrig. Anstatt eines Supportes feierten sich die Fans mit einer Polonaise durch den Gästeblock selbst. Passend dazu spielte der Stadionsprecher zur Halbzeit den gleichnamigen Song von Gottlieb Wendehals – ein neuer Tiefpunkt bei den Störchen in dieser Saison.

Holstein Kiel bemühte sich um den Ausgleich – Chancen vergeben

Zwar bemühten sich die Störche nach dem Seitenwechsel mit dem für Fridjónsson eingewechselten Otschi Wriedt, etwas Ergebnis-Kosmetik zu betreiben, wie schon in Abschnitt eins Holtby verpasste aber auch Skrzybski aus fünf Metern den Torerfolg (49.). Weitere Wechsel folgten, ohne dass sich am Spielstand etwas änderte.

So verloren die Störche an diesem Sonnabend nicht nur ein weiteres Stück Rückendeckung des eigenen Anhanges, sondern schlittern mit der dritten 0:3-Niederlage in Serie immer tiefer in eine Krise mit ungewissem Ausgang.