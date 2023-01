﻿Holstein Kiel gewinnt Test gegen Osnabrück – Gegentore ärgern Trainer Marcel Rapp

Vor dem Abflug ins Trainingslager in Oliva Nova (Spanien) stand für Holstein Kiel der erste Test des Jahres gegen Drittligist VfL Osnabrück an. Trotz eines ungefährdeten Sieges gibt es bei den Störchen noch Baustellen. Ein Sonderlob vom Trainer bekam ein Youngster.

Kiel. Holstein Kiel trennt sich im ersten Testspiel des Jahres mit 5:3 von Drittligist VfL Osnabrück. Das Fazit nach 120 Minuten (gespielt wurde viermal 30 Minuten) fiel nicht komplett positiv aus. Während die Offensivleistung der Störche durchaus ansprechend war, stellten die Treffer der Osnabrücker nicht nur für die Sportliche Leitung ein Ärgernis dar. „Die Gegentore wären alle gut vermeidbar gewesen“, sagt Sportchef Uwe Stöver nach dem Abpfiff.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fridjonsson mit Magen-Darm-Infekt, Dähne zur Reha nach Österreich

Beim Test zum Abschluss der ersten Trainingswoche musste Trainer Rapp neben den Langzeitverletzten Aleksandar Ignjovski, Benedikt Pichler, Marco Komenda und Lucas Wolf noch auf die angeschlagenen Stefan Thesker und Julian Korb verzichten. Nico Carrera sollte am Abend in der Wunderino Arena zum Einsatz kommen. Zudem fiel der gerade von der Leihe aus Lillestrøm zurückgekehrte Holmbert Aron Fridjonsson mit einem Magen-Darm-Infekt aus. Ob der isländische Stürmer mit ins Trainingslager der Störche fliegt ist unklar. Für den verletzten Thomas Dähne geht es statt nach Spanien in der kommenden Woche zur Reha nach Österreich. Der Torhüter verfolgte den Test in Projensdorf zusammen mit den geschonten Mannschaftskollegen.

Youngster Colin Kleine-Bekel überzeugt

Die KSV begann gegen das Team von Coach Tobias Schweinsteiger offensiv, führte schnell durch Tore von Arp (1:0, 6. Minute, Vorlage Skrzybski) und Wriedt (2:0, 9. Minute, Vorlage Porath). Die Osnabrücker versuchten es mit hohem Pressing, stellten Holstein damit aber nicht vor größere Probleme. Die Innenverteidigung aus Marvin Schulz, Hauke Wahl und Colin Kleine-Bekel stand gegen den Drittligisten über weiter Strecken sicher. Youngster Kleine-Bekel verdiente sich mit seiner Leistung ein Extra-Lob seines Trainers. „Colin spielt einen sehr schlauen Fußball, ist abgeklärt und organisiert viel“, bewertete Rapp die Leistung des 19-Jährigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vermeidbare Gegentore ärgern Trainer Marcel Rapp

Trotz einer an sich guten Leistung in der Defensive standen am Ende allerdings drei Gegentore zu Buche. Beim ersten Gegentreffer konnte Omar Traoré allen Gegenspielern entwischen, beim zweiten kam Simakala frei zum Schuss. Das dritte Osnabrücker Tor konnte Erik Engelhardt nach einem schnellen Konter erzielen. KSV-Torhüter Tim Schreiber sah in dieser Situation nicht gut aus. Verbesserungspotenzial sah Holstein Coach Marcel Rapp an diesem Tag auch noch bei Fiete Arp, der wie gegen Hannover 96 als linker Verteidiger auf dem Flügel spielte. „Fiete ist eher ein Offensivspieler, trotzdem traue ich ihm die Position zu, die Seite zu verteidigen“, so Rapp.

Sportliche Leitung mit erstem Test zufrieden

Zwei Tore von Finn Bartels und ein Treffer von Lewis Holtby sorgten am Ende dann allerdings doch für einen ungefährdeten 5:3-Sieg. So zeigte sich Holstein-Coach Marcel Rapp im Anschluss auch zufrieden. „Wir haben gewonnen und hätten durchaus noch mehr Tore schießen können. Defensiv haben wir nicht viel zugelassen, allerdings trotzdem drei Gegentore bekommen. Das gilt es abzustellen“, resümierte Rapp. Mit den Gegentoren haderte auch Sportchef Uwe Stöver, fand aber trotzdem auch positive Worte: „Die Tore waren alle schön herausgespielt. Alle Spieler haben ihre Einsatzzeiten bekommen und keiner hat sich verletzt. Für einen ersten Aufgalopp war das ein gelungener Test.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Abwehrspieler Simon Lorenz zeigte sich größtenteils zufrieden mit dem Test: „Offensiv haben wir uns richtig viele Chancen erarbeitet, hätten sogar noch das eine oder andere Tor mehr machen können. Gleichzeitig war es so, dass wir defensiv ein bis zwei einfache Fehler zu viel gemacht haben. Wir müssen solche Situationen bis zum Schluss konsequenter verteidigen. In der Liga darf das nicht passieren.“

Für Gegner VfL Osnabrück war es bereits der finale Test vor dem Rückrunden-Auftakt gegen Viktoria Köln am kommenden Sonnabend. Für Holstein geht es am Sonntagabend ins Trainingslager nach Oliva Nova (Spanien).