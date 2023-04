﻿Holstein Kiel: „Sechser-Debüt“ von Hauke Wahl und Optionen für die Zukunft

Kiel. Trotz der deutlichen 0:3-Niederlage zeigte Holstein Kiel beim Auswärtsauftritt in Heidenheim eine über weite Strecken gute Leistung – zumindest im Kieler Mittelfeld. Trainer Marcel Rapp war vor allem zufrieden mit dem, was seine Spieler zwischen den Strafräumen zeigten. Seinen Anteil daran hatte Kapitän Hauke Wahl, der in der Grundordnung von seinem Stammplatz in der Innenverteidigung auf die Sechs vorrückte und auf der unbekannten Position ein starkes Spiel ablieferte.

„Gegen Heidenheim hat Hauke es sehr gut gemacht“, lobte Marcel Rapp seinen Kapitän. Offen ließ der Störche-Coach allerdings, ob diese Umstellung eine generelle Idee für das Saisonfinale ist. „Jetzt müssen wir sehen, was mit Darmstadt auf uns zukommt und was bei der Analyse rauskommt, wenn wir das Spiel noch einmal in Ruhe betrachten.“ Die vielleicht viel spannendere Frage ist allerdings, inwiefern sich durch die veränderte Startformation schon Erkenntnisse für die kommende Spielzeit ableiten lassen...

Abgang von Hauke Wahl steht schon länger fest

Denn bereits seit längerem steht fest, dass Wahl das Storchennest im Sommer verlassen wird. Das Ziel: offiziell unbekannt. Laut Medienberichten soll sich der FC St. Pauli mit dem 29-Jährigen weitgehend einig sein. Klar ist allerdings nicht erst seit dem Spiel vom Wochenende, dass die KSV mit Wahl einen Spieler verliert, der die Position des Innenverteidigers auf moderne Art und Weise interpretieren kann.

Schlüsselrolle bei Holstein Kiel schon unter Tim Walter

Schon unter Karsten Neitzel, vor allem aber im System von Tim Walter hatte der gebürtige Hamburger eine Schlüsselrolle bei Holstein Kiel inne. Während die Spieler aus dem defensiven und zentralen Mittelfeld bei eigenem Ballbesitz weit aufrückten, füllte Innenverteidiger Wahl den dadurch entstehenden freien Raum im Mittelfeld. So bot sich Abwehrchef Wahl häufiger sogar als Anspielstation am gegnerischen Strafraum an.

Insofern verwundert es nicht, dass Hauke Wahl auch im Spiel gegen Heidenheim keine Zeit zum „Warmwerden“ auf der etwas offensiveren Position brauchte. „Ich finde, dass es eine gute Aufgabe für mich gewesen ist, mal etwas Neues“, sagte Wahl nach dem Schlusspfiff, „grundsätzlich habe ich mich auch wohlgefühlt.“

Trainer Marcel Rapp lobt Kapitän Hauke Wahl

Sein Debüt auf der Sechs verdankte Wahl dabei der Offensive des Gegners. „Die Überlegung, die dazu führte, war, wie wir am besten Tim Kleindienst verteidigen können. Da passte Patrick Erras vermeintlich am besten, auch wenn er beim Gegentor nicht so gut aussah. Aber das ist auch brutal schwer zu verteidigen“, erklärte Störche-Coach Rapp die personelle Rochade in der Holsteiner Defensive.

„Mit dem Ball ist Hauke dann auch immer wieder nach hinten gefallen, er hat nicht die ganze Zeit auf Position gespielt. Das hat alles auch ganz gut geklappt“, zeigte sich Rapp mit diesem Teilaspekt des Spiels – im Gegensatz zum Ergebnis und der fehlenden Entschlossenheit vor dem gegnerischen Tor – zufrieden. „Hauke hat es auf jeden Fall gut umgesetzt“, lobte der Trainer seinen Kapitän.

Ob für den Wechsel von Wahl und Erras auch schon Überlegungen für die nächste Saison eine Rolle gespielt haben? „Nein“, sagt Marcel Rapp mit einem Lachen. Trotzdem gibt es einen zwar nicht beabsichtigten, aber dennoch positiven Nebeneffekt bei der Umstellung: Mit Timo Becker, Patrick Erras, Marco Komenda und Mikkel Kirkeskov stand eine Viererkette auf dem Feld, die so auch in der kommenden Spielzeit auflaufen könnte – lediglich bei Kirkeskov ist die vertragliche Zukunft mit den Störchen noch offen. Und mit Erras in der Innenverteidigung kann, sofern gewünscht, nach einem spielstarken Sechser auf dem Transfermarkt gesucht werden. So wurden trotz des verlorenen Spiels unter Umständen wichtige Optionen für die Zukunft gewonnen.