Mit Hauke Wahl auf dem Rasen hat Holstein Kiel keines seiner vier Zweitliga-Duelle im Volksparkstadion verloren. Am Sonnabend will der KSV-Abwehrchef dem Hamburger SV den nächsten Rückschlag im Aufstiegskampf verpassen. Pikante Note: Wahl wird als Sommer-Neuzugang der Hanseaten gehandelt.

Kiel. Den vergangenen Montag verbrachte Hauke Wahl in Hamburg. In privater Mission. Am Sonnabend zieht’s den 28-Jährigen erneut in die Hansestadt. Dann in seiner Funktion als Kapitän des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Der kecke Auftrag: Dem Hamburger SV vor knapp 60 000 Zuschauern einen weiteren Rückschlag im Aufstiegskampf verpassen. Eine Mission impossible für die Störche?