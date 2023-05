Holstein Kiel: Heimsieg und Transfernews heben Stimmung vor dem Nordduell

Kiel. Moin, liebe Leserinnen und Leser,

wie ist eigentlich die Stimmung im Störche-Lager vor dem Nordduell gegen den FC St. Pauli? Zugegeben: Es hat schon Duelle mit den Kiezkickern gegeben, bei denen es im Vorfeld deutlich mehr geknistert hat. Dennoch lässt sich feststellen, dass nach dem 2:1-Heimsieg gegen den Karlsruher SC und dem damit verbundenen Ende der Sieglosserie wieder vermehrt Vorfreude auf das Freitagabend-Flutlichtspiel herrscht.

Für große Emotionen sorgte am vergangenen Wochenende auch das erfolgreiche Comeback von Benedikt Pichler. Der 25-jährige Österreicher konnte mit seinem Assist zum zwischenzeitlichen 2:0 durch Finn Porath seine seit September andauernde Leidenszeit beenden. Wie groß auch die mentale Belastung war, erklärte Pichler nach Schlusspfiff.

Gleich zu Beginn der Woche verkündete Holstein Kiel weitere Neuzugänge: Mit Aurel Wagbe konnte die KSV ein 19-jähriges Sturmtalent an die Förde lotsen. Nach Informationen der Kieler Nachrichten soll auch der Deal mit Lasse Rosenboom von Werder Bremen II bereits fix sein. Am Mittwoch folgte mit Carl Johansson (derzeit von IFK Göteborg an den dänischen Erstligisten Randers FC ausgeliehen) ein gestandener Innenverteidiger – dringend benötigter Ersatz nach den Abgängen von Hauke Wahl, Simon Lorenz und Stefan Thesker. Was die Störche-Fans verzücken dürfte: Der Schwede ist spielerisch stark, kann aber auch die „Patrick-Herrmann-Gedächtnis-Grätsche“ auspacken.

Die Zelte an der Förde abzubrechen, heißt es hingegen für Robin Himmelmann. Der 34-jährige Keeper war im Winter verpflichtet worden, nachdem das Torhüter-Lazarett der Störche bedrohlich angewachsen war. Neun Einsätze waren es am Ende für die KSV, wobei vielen Fans die Leistung des „Skymans“ beim Auswärtsspiel im Hamburger Volkspark in Erinnerung bleiben dürfte.

Himmelmann reiht sich damit ein in die lange Liste von Profis, die nach der Saison den Verein verlassen werden. Auch wenn Uwe Stöver verkündet hat, dass die Planung für den neuen Kader zu einem Großteil abgeschlossen ist, sind viele Fans noch ein wenig in Sorge. Dies liegt vor allem daran, dass einige echte Identifikationsfiguren und Führungsspieler gehen – wie zum Beispiel Kapitän Hauke Wahl und Alexander Mühling, mit denen mein Kollege Andreas „Opa“ Geidel sprach. Und dann ist da auch noch Fin Bartels. Der 36-Jährige will im Karrierefinale noch zwei Erfolge feiern. Und damit soll es gegen den ehemaligen Arbeitsgeber gleich losgehen.

Ein Dreier gegen die Kiezkicker würde nicht nur Holsteins Tabellenplatz sichern, sondern auch die die Misserfolge in den Wochen vor dem KSC-Spiel noch etwas mehr vergessen machen. Gerade angesichts des immer dichter bevorstehenden Umbruchs wäre eine positive Aufbruchstimmung hilfreich. Dafür wünsche ich Ihnen ein spannendes und erfolgreiches Nordduell, sowie ein sonniges Wochenende.





Herzlichst,





Matthias Hermann, Holstein-Reporter





Zitat der Woche

„Ihnen zuzuschauen, bringt unheimlich Spaß – aber den Spaß müssen wir ihnen am Freitag nehmen.“ Fin Bartels, über seinen Ex-Verein FC St. Pauli

Bild der Woche

Benedikt Pichler (im Duell mit KSC-Spieler Marcel Frank) absolvierte am Sonnabend sein erfolgreiches Comeback für Holstein Kiel. © Quelle: Uwe Paesler

Lesenswerte Artikel in dieser Woche

