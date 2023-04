﻿55 Rolli-Plätze: Holstein Kiel ist Ligaspitze beim Thema „Inklusion“

Kiel. Holstein Kiel zählt zur Spitzengruppe der Zweiten Liga – zumindest wenn es um die Belange von Fans im Rollstuhl geht. In einem Ranking des Webportals „wettfreunde.de“ verdienten sich die Störche das Prädikat als besonders inklusiver Verein. Hauptgrund hierfür: Das Holstein-Stadion weist im Bundesliga-Unterhaus prozentual die meisten „Rolli-Plätze“ auf. Aber auch in anderen Kategorien landet die KSV mindestens im gesicherten Mittelfeld.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis zu 55 Menschen im Rollstuhl können die Heimspiele von Holstein Kiel verfolgen. Gerechnet auf die 5239 Sitzplätze ergibt dies einen Anteil von 1,05 Prozent – ein Bestwert mit Abstand. Denn mit 0,63 Prozent holt das Merck-Stadion am Böllenfalltor (SV Darmstadt 98) den zweiten Platz. Auf Platz drei landet der SSV Jahn Regensburg, wo 0,56 Prozent der Sitzplätze für Rolli-Fahrer zur Verfügung stehen.

Geringe Gesamtkapazität des Stadions kein Vorteil

Ist die geringe Kapazität des Stadions dabei ein Vorteil für Holstein? Nicht unbedingt, denn mit dem BWT-Stadion am Hardtwald belegt eine in etwa gleichgroße Spielstätte (5608 Sitzplätze bei einer Gesamtkapazität von 15 414 Plätzen) den letzten Rang. Nur für acht Rollstuhlfahrer gibt es beim SV Sandhausen einen Platz, was einer Quote von 0,14 Prozent entspricht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Beim Rabatt auf den Ticketpreis für Rollstuhlfahrer reicht es für die KSV mit einem Preisnachlass von 17 Prozent für den Mittelfeld-Platz 10. Den Bestwert markieren hier unangefochtene 73 Prozent Rabatt beim Karlsruher SC, gefolgt vom 1. FC Heidenheim (54 Prozent) und Fortuna Düsseldorf (30 Prozent). Mit 8 Prozent am wenigsten Preisnachlass gibt es beim SV Darmstadt 98, womit die Südhessen rund 22 Prozentpunkte unter dem Liga-Durchschnitt liegen.

KSV-Präsident Schneekloth lobt Arbeit der Fanbeauftragten

Positiv bewerteten Fans mit Behinderung vor allem die Betreuung an Spieltagen. Verantwortlich dafür sind mit Ralf Stutz und Sandra Mimouni zwei Fanbeauftragte für Inklusion, die ab zwei Stunden vor Anpfiff auch für die Rollstuhlfahrer bereitstehen. Steffen Schneekloth, Präsident der KSV, lobt ihr Engagement: „Unser Team Inklusion leistet hervorragende Arbeit. Dank ihres großen persönlichen Engagements versuchen wir als Verein, jedem Stadionbesucher den Aufenthalt und den Spieltagsbesuch im Holstein-Stadion so unkompliziert wie nur möglich zu gestalten.“