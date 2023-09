﻿Doppelpack von Laurynas Kulikas beschert Holstein Kiel II die Spitze

Start in Kaltenkirchen

Was haben Bäuerinnen in Ruanda, Aktivisten und eine Kaffeerösterei gemeinsam? Sie alle sind in irgendeiner Form an der Aktion „Klima-Kaffee-Fahrradtour“beteilgt, die am Sonnabend in Kaltenkirchen startete. Die Ziele dieser Klima-Aktion sind vielfältig und haben auch mit „Schattenbäumen“ zu tun.