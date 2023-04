﻿Holstein Kiel II gegen Kickers Emden nach Platzregen abgesagt

Anmeldefrist endet am 14. April

Aktion „KN bewegt“: So fördert der Teamwettbewerb die Gemeinschaft

Ob Verein, Firma, Freunde oder Familie: Noch bis Freitag, 14. April, können Sie Ihr Team für „KN bewegt“ anmelden. Warum die Kieler Volksbank wieder mit acht Teams am Start ist und was das gemeinsame Kilometersammeln auch in diesem Jahr ausmacht.