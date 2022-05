Holstein Kiel II schnappt sich Talent Gumpert

Kiel.Die U 23 von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel darf den ersten Neuzugang für die kommende Saison in der Regionalliga Nord begrüßen! Wie der Hamburger Traditionsverein Altona 93 in den sozialen Netzwerken bekannt gab, wechselt Noah Gumpert von der Adolf-Jäger-Kampfbahn in den Profi-Unterbau der Störche.

Gumpert überzeugte in der Regionalliga Nord

Der 19-Jährige, der in der Jugend bereits für den Harburger TB, den SC Victoria Hamburg, den FC Eintracht Norderstedt, den Niendorfer TSV und den Eimsbütteler TV kickte, kommt in der aktuellen Regionalliga-Spielzeit auf 17 Einsätze, zwei Treffer und eine Vorlage bei Altona 93, das von Ex-St. Pauli-Trainer Andreas Bergmann gecoacht wird. Hinzu kommen sieben Einsätze in der Regionalliga-Nord-Abstiegsrunde mit weiteren zwei Buden und einer Torvorlage.

Altona 93 lobt Kiel-Neuzugang als „echten Aktivposten“

„Noah war durch seine Spritzigkeit ein echter Aktivposten in der vergangenen Spielzeit“, so die AFC-Verantwortlichen über den Youngster. Bei Niendorf und dem ETV spielte Gumpert zwei Jahre lang in der A-Junioren-Bundesliga, der höchsten deutschen Junioren-Spielklasse. Gegner dort unter anderem: Die U 19 der Störche, die ebenfalls in der U 19-Bundesliga Nord/Nordost kicken. Holstein Kiel II selbst vermeldete den Transfer noch nicht. Das hat Altona 93 nun übernommen.