﻿Holstein Kiel II siegt bei Phönix Lübeck und klettert aus dem Keller

Lübeck. Aufatmen im Abstiegskampf der Regionalliga Nord: Holstein Kiel II hat mit einem 2:1-Auswärtssieg beim 1. FC Phönix Lübeck den dritten Sieg in Folge gefeiert und ist dadurch auf den zwölften Tabellenplatz geklettert. Vor 755 Zuschauern im Lübecker Stadion am Flugplatz siegten die U 23-Störche durch Treffer von Niklas Niehoff (31.) und Laurynas Kulikas (74.). „Der Blick auf die Tabelle reicht, um zu sehen wie wichtig dieser Sieg war“, sagte Laurynas Kulikas kurz nach dem Schlusspfiff.

Punktgleich waren Jungstörche und Adlerträger ins Landesderby gegangen. Nach 90 Minuten Abstiegskrimi stehen die Kieler nun drei Spieltage vor dem Saisonende drei Punkte und mit einem besseren Torverhältnis vor den Lübecker, die nun den vermeintlichen Relegationsplatz 14 halten. Entsprechend bedient kommentierte Phönix-Coach Oliver Zapel die Niederlage: „Die Einschläge kommen näher.“

KSV-Coach Sebastian Gunkel: „Der Sieg gibt uns viel für die nächsten Wochen.“

Zufriedenheit herrschte hingegen bei der KSV: „Es war ein schwieriges Spiel für beide, aber wir kehren mit drei Punkten nach Hause zurück. Der Sieg gibt uns viel Selbstvertrauen für die nächsten Wochen“, sagte Holsteins Trainer Sebastian Gunkel.

Seine Elf kam bei böigem Wind nur schwer in Tritt. Phönix dominierte die Anfangsphase, weidete sich im eigenen Ballbesitz, blieb aber weitgehend ungefährlich vor dem Kieler Tor. Nur einmal brannte es lichterloh in der Kieler Box: Nach einer Ciapa-Flanke setzte der Lübecker Däne Sebastin Pingel spektakulär zum Seitfallzieher an, wurde aber geblockt (14.).

Die Führung: Holsteins Niklas Niehoff (li.) umkurvt die Lübecker Björn Lambach (Mitte) und Marcel Holzmann (re.) und trifft zum 1:0. © Quelle: Jan-Phillip Wottge

Doch langsam befreiten sich die Jungstörche aus der Lübecker Umklammerung. Noah Gumpert deutete erste Torgefahr an, kurz darauf rettete Phönix-Keeper Andreas Hoxha reaktionsschnell gegen Laurynas Kulikas (24.). „Erst war alles gut, aber nach 25 Minuten hat man uns den Stecker gezogen“, haderte Zapel.

Jungstörche ziehen Phönix Lübeck nach 25 Minuten den Stecker

Plötzlich nutzten die Kieler die Räume, die sich ihnen hinter der Lübecker Viererkette boten. Nach einem schnellen Abwurf von KSV-Keeper Thomas Dähne schickte Jonas Sterner Youngster Niklas Niehoff auf die Reise. Niehoff schlug einen Haken, versetzte Phönix-Kapitän Marcel Holzmann und netzte mit schönem Schlenzer ins lange Eck zum 1:0 (31.) ein.

Einzig die Chancenverwertung und Phönix-Torwart Hoxha standen in den nächsten Minuten einer höheren Kieler Führung im Weg: Kulikas traf nach Gueye-Rückpass aus der Drehung nur die Latte (33.), Marvin Obuz scheiterte nach Niehoff-Steckpass frei vor Hoxha (36.) und Noah Gumperts Treffer wurde wegen Abseitsposition (38.) die Anerkennung verwehrt.

Phönix Lübeck – Holstein Kiel II 1:2 (0:1) Phönix Lübeck: Hoxha – Bock, Korup (78. Sendzik), Wurr, Holzmann – Lambach (46. Riedel), Ciapa, Knudsen – Pingel, Bennetts (72. Adigo), Kobert (82. Ihde). Holstein Kiel II: Dähne – Voß, Kleine-Bekel, Lelle (23. Gueye/90. Scheibe) – Sterner, Wolf, Gumpert, Mai – Niehoff (81. Awuku), Kulikas, Obuz (72. Borges). Schiedsrichter: Jannek Hansen (TSV Drelsdorf) – Tore: 0:1 Niehoff (31.), 1:1 Pingel (53.), 1:2 Kulikas (74.) – Gelbe Karten: Lambach/Lelle, Niehoff, Wolf, Gumpert – Zuschauer: 755.

Die Strafe für den Chancenwucher folgte zu Beginn der zweiten Halbzeit: Nach Riedels Diagonalschlag legte Lübecks Jayden Bennetts quer auf Pingel – 1:1 (53.). Alles wieder offen! „Man merkte beiden Teams an, dass die Lockerheit fehlt“, sagte Gunkel später. So musste wieder ein Sonntagsschuss als Kieler Brustlöser herhalten: Eine Sterner-Flanke verlängerte Niehoff per Kopf auf Kulikas, der trocken aus 25 Metern über den Innenpfosten zum 2:1 (75.) einnetzte.

Das Momentum wechselte zu den Jungstörchen. Phönix fiel nichts mehr ein. In der Nachspielzeit ließen die Kieler durch Nico Mai und Kulikas den dritten Kieler Treffer liegen. „Egal. Heute zählen die drei Punkte. Aber wir sind noch lange nicht durch. Auch in den letzten drei Spielen müssen wir weiter punkten“, sagte Kulikas.