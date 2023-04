﻿Holstein Kiel II verliert gegen Bremer SV trotz 50-minütiger Überzahl

Kiel. Abstiegssorgen statt Befreiungsschlag: In der Regionalliga Nord kassierte Holstein Kiel II eine bittere 1:2-Heimpleite gegen den Bremer SV. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz schmolz in der kalten Frühlingssonne auf zwei Punkte zusammen.

„Wahnsinn, das ist brutal enttäuschend. Wir machen unglaubliche Fehler. Der Bremer SV war kein unschlagbarer Gegner“, sagte KSV-Coach Sebastian Gunkel nach der Niederlage gegen den Aufsteiger aus der Hansestadt. Der bog frühzeitig auf die Siegerstraße ein, weil die Jungstörche die Anfangsphase komplett verschliefen.

Nikky Goguadze bringt Bremer SV mit frühem Doppelpack auf die Siegerstraße

Bereits nach 80 Sekunden leistete sich Eric Gueye einen folgenschweren Blackout. Seinen Ballverlust bestrafte Bremens Nikky Goguadze mit dem frühen 1:0 (2.). Holstein schwamm, fand überhaupt keinen Zugriff gegen die hellwachen Bremer. Vor allem nach Standardsituationen brannte es in der Kieler Box lichterloh. Verpasste Lamine Diop nach einem Eckball per Kopf nur haarscharf den zweiten BSV-Treffer, ließ Goguadze die knapp 40 Bremer Fans nach zehn Minuten wieder jubeln.

Einen langen Einwurf verlängerte der aufgerückte Bremer Kapitän Lukas Muszong punktgenau auf den Fuß von Goguadze – 0:2 (10.). Rums, das saß! „Einwürfe, Ecken, das alles haben wir unter der Woche trainiert. Es ist unbegreiflich“, haderte Gunkel mit den Konzentrationsmängeln bei Standards. Der KSV fehlte es an Präsenz in der Luft, am Boden mangelte es an Aggressivität und Spielkontrolle. Kieler Torchancen bis zur Halbzeit? Fehlanzeige!

Ex-Kieler Jasin Jashari sieht nach Unsportlichkeit gegen Lukas Wolf die Rote Karte

Spannend machte es nur ein Ex-Kieler: BSV-Keeper Jasin Jashari leistete sich eine Eselei. Nach einem robusten Körpereinsatz des Kielers Lucas Wolf deutete Jashari mit dem Ball einen Schlag Richtung Wolfs Kopf an – Schiedsrichter Lasse Holst zögerte keine Sekunde und zeigte sofort Rot (40.)!

Folgenschwerer Luftkampf: Der Bremer Torwart Jasin Jashari (rechts) wird von Lukas Wolf gefoult – und deutet danach einen Schlag mit dem Ball auf Wolfs Kopf an, bekommt dafür die Rote Karte. © Quelle: Karsten Freese

Noah Gumpert gelingt lediglich das Anschlusstor für Holstein Kiel II

In Unterzahl zogen sich die Bremer zurück, überließen den Kielern den Ballbesitz. Doch die besseren Chancen verbuchte weiterhin der BSV. Goguadze verfehlte nach einem Konter nur um Millimeter das Kieler Tor (63.). Wie aus dem Nichts gelang den Jungstörchen der Anschlusstreffer, als Noah Gumpert das Leder aus 18 Metern in den Torwinkel schlenzte – 1:2 (68.).

Doch vielmehr brachten die U 23-Störche nicht zustande. In der Nachspielzeit (90.+1) vergab Tim Siedschlag nach einer Kopfballablage von Noah Awuku die finale Ausgleichschance. „Wir hatten es heute in Summe nicht verdient zu punkten“, bekannte Gunkel und hofft nun auf eine passende Reaktion seiner Elf im Nachholspiel am Donnerstag (19 Uhr) bei Eintracht Norderstedt.

Schiedsrichter: Lasse Holst (FC Türkiye) – Tore: 0:1 Gorguadze (2.), 0:2 Gorguadze (10.), 1:2 Gumpert (68.) – Gelbe Karten: Mai, Kulikas/L. Diop, Kasper – Rote Karte: Jashari (40./Unsportlichkeit) – Zuschauer: 150.