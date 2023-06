Holstein Kiel II verpflichtet Stanislav Fehler und Lasse Jetz

Kiel. Regionalligist Holstein Kiel II hat die ersten zwei externen Neuzugänge für die kommende Saison festgezurrt: Stanislav Fehler wechselt vom West-Regionalligisten SC Wiedenbrück an die Kieler Förde, Lasse Jetz kommt vom Oberligisten VfB Lübeck II.

„Er ist abschlussstark, beidfüßig und geht Wege auf dem Platz, die nicht jeder Spieler geht“, umreißt Finn Jaensch, Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums der KSV, die Qualitäten von Stanislav Fehler. Der 20-jährige Offensivspieler, der sowohl auf den Flügeln als auch als hängende Spitze einsetzbar ist, wurde in der Jugend beim SC Paderborn, Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 ausgebildet. Für die U 23 der Knappen bestritt er erste Einsätze in der Regionalliga West, ehe es ihn im Januar 2022 zum SC Wiedenbrück verschlug, für den er in der abgelaufenen Regionalligasaison in 25 Spielen acht Tore erzielte.

Linksfuß Lasse Jetz kommt aus der U 23 des VfB Lübeck. Der 20-jährige Innenverteidiger, der auch auf der linken Außenbahn spielen kann, ließ in der abgelaufenen Oberligasaison mit sieben Saisontoren aufhorchen. „Er hat eine tolle Entwicklung genommen, ist kopfballstark und besticht für einen Defensivspieler mit viel Torgefahr. Spieler aus der Region sind für uns immer spannend. Mit seiner Flexibilität gibt er uns mehrere taktische Möglichkeiten“, sagt Jaensch über den 1,91 Meter großen Abwehrspieler.

KN