﻿Liveblog: Aquajogging im Video! Becker, Pichler und Simakala üben im Wasser

Bis zum 17. Juli 2023 befindet sich Holstein Kiel im Trainingslager in Österreich. Im Liveblog berichten die Holstein-Reporter Matthias Hermann und Niklas Heiden mit Fotos, Videos und Hintergründen aus Oetz.

Kiel/Oetz. Die Profis von Holstein Kiel sind im Trainingslager in Oetz/Österreich angekommen. Während der acht Tage werden die Holstein-Reporter Matthias Hermann und Niklas Heiden Sie in diesem Liveblog mit Informationen, Fotos und Videos rund um die Störche versorgen. Was passiert im Training? Was machen die Spieler in ihrer freien Zeit? Auf welchen Plätzen wird trainiert?