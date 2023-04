﻿Umbruch bei Holstein Kiel: Simon Lorenz und noch drei Störche im Sommer weg

Dass Holstein Kiel am Saisonende ein Umbruch im Kader bevorsteht, ist seit Wochen bekannt. Nun bekommt dieser Umbruch ein weiteres prominentes Gesicht. Stammspieler Simon Lorenz wird seinen Vertrag nicht verlängern. Dazu müssen drei weitere Akteure die KSV am Saisonende verlassen.

Kiel. Der personelle Umbruch bei Holstein Kiel zur kommenden Saison wird noch sichtbarer. Nach Fabian Reese, Hauke Wahl, Fin Bartels und Alexander Mühling werden vier weitere Akteure in der kommenden Saison nicht mehr das Holstein-Trikot tragen, darunter Stammspieler Simon Lorenz, der das Vertragsangebot von Holstein Kiel ablehnte und seinen auslaufenden Vertrag bei den Störchen nicht verlängern wird.

Mehrere Gespräche in den vergangenen Wochen zwischen Lorenz und Sportchef Uwe Stöver führten zu keiner Einigung. Bereits beim vergangenen Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg (2:1) hatte Verteidiger Lorenz nach 18 Einsätzen über die vollen 90 Minuten überraschend auf der Bank platznehmen müssen. Nach bisher 73 Einsätzen im KSV-Trikot bricht der 26-Jährige seine Zelte an der Förde nach der Saison ab. Dabei gehörte Lorenz über die Saison hinweg zum Stammpersonal von Trainer Marcel Rapp.

Simon Lorenz schlägt neues Vertragsangebot von Uwe Stöver aus

„Der Verein und ich haben seit letztem Sommer im steten Austausch gestanden“, bestätigt Lorenz und kam nun zur Entscheidung: „Letztendlich habe ich mich aber dazu entschieden, dass mir vorliegende Angebot nicht anzunehmen und mich ab Sommer einer neuen Herausforderung zu stellen. Ich hatte eine wahnsinnig schöne Zeit hier in Kiel und möchte mich bei allen im Verein und in der Stadt ganz herzlich bedanken.“

Die Entscheidung über Lorenz’ Aus bei den Störchen fiel am vergangenen Mittwochabend, als sich beide Seiten in den finalen Gesprächen nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnten. KSV-Sportchef Uwe Stöver lobt dennoch Lorenz für seinen Einsatz bei den Störchen. „Simon Lorenz hat seinen Teil zu drei sportlich erfolgreichen Jahren beigetragen. Wir danken ihm sehr für seinen Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute.“

Stefan Thesker (li.) kam nach seiner Reizung an der Achillessehne zu Saisonbeginn nur noch gegen Sandhausen über 90 Minuten für die KSV zum Einsatz. © Quelle: Patrick Nawe

Stefan Thesker verlässt Holstein Kiel nach vier Jahren

Ebenfalls den Verein am Saisonende verlassen wird Verteidiger Stefan Thesker. Der 32-Jährige kickte seit 2018 für die KSV, absolvierte insgesamt 87 Spiele. „Stefan Thesker war fünf Jahre lang eine verlässliche Größe in unserem Abwehrverbund und eine Führungspersönlichkeit auf und neben dem Platz“, sagt Stöver. In der aktuellen Spielzeit kam der 32-Jährige aber nur noch auf magere sechs Profi-Einsätze, hinzu kam ein Spiel bei der U23 in der Regionalliga Nord. Zu Saisonbeginn bremste Achillessehnenreizung den Verteidiger aus. Seinen letzten Einsatz über volle Distanz feierte Thesker beim 1:1-Remis gegen den SV Sandhausen.

„In meiner Profi- Karriere war Holstein die Station, in der ich am längsten war und in der wir wahnsinnig viele erfolgreiche und tolle Momente erlebt haben“, so Thesker, der ergänzte: „Ich bin sehr dankbar für die Zeit hier und werde immer mit der Stadt und dem Verein verbunden bleiben.“

Julian Korb und Aleksandar Ignjovski gehen ebenfalls

Julian Korb (li.) kam zuletzt im Testspiel während der Länderspielpause gegen den dänischen Erstligisten Aarhus GF für Holstein Kiel zum Einsatz. © Quelle: Uwe Paesler

Stöver bestätigte ebenfalls, dass auch Mittelfeldspieler Aleksandar Ignjovski und Außenverteidiger Julian Korb in der nächsten Saison nicht mehr zum Störche-Kader zählen. Wie Thesker spielten Ignjovski und Korb in den vergangenen Wochen und Monaten unter Trainer Marcel Rapp nur noch untergeordnete Rollen. Während Ignjosvki auf insgesamt 47 Einsätze im KSV-Trikot zurückblicken kann, lief Korb 34-mal für die Störche auf.

Uwe Stöver kündigt erste KSV-Neuverpflichtungen an

Nach Wochen der Ungewissheit sind damit die meisten Baustellen im aktuellen Störche-Kader geschlossen. Lediglich die Vertragssituationen von Außenverteidiger Mikkel Kirkeskov und Torwart Robin Himmelmann sind weiter ungeklärt. Und auch die erste offizielle Neuverpflichtung lässt noch auf sich warten. Stöver: „Wir haben in den letzten Wochen für die neue Saison in Sachen Kaderplanung Klarheit geschaffen. Das war wichtig für beide Seiten, sowohl für den Verein als auch für den Spieler“, so der Sportchef, der ergänzte: „Die Zusammenstellung des Kaders für die neue Saison läuft seit längerer Zeit auf Hochtouren, und ich bin sicher, dass wir auch bald die ersten Neuverpflichtungen veröffentlichen können.“