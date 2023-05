﻿Holstein Kiel droht Millionen-Verlust bei TV-Einnahmen

Kiel. Nach drei 0:3-Niederlagen in Folge ist Holstein Kiel in der Zweiten Liga auf den zehnten Tabellenplatz abgerutscht. Immerhin: Der Abstand zum Relegationsplatz ist groß genug, um definitiv nicht mehr in Abstiegsgefahr zu geraten. Ein anderes Problem bleibt: Eine anhaltende sportliche Talfahrt würde deutlich weniger TV-Einnahmen bedeuten. Für KSV-Geschäftsführer Wolfgang Schwenke noch kein Grund zur Panik. Dennoch unterstreicht der 55-Jährige Herr über Holsteins Finanzen die Bedeutung eines guten Tabellenplatzes.

„Aktuell läuft die Saison ja noch und wir haben drei weitere wichtige Spiele vor uns. Erst danach werden wir die Auswirkungen der finalen Platzierung bewerten können und werden dieses dann auch tun“, sagt Wolfgang Schwenke. Er weiß aber auch: „Grundsätzlich sind die Medienerlöse für alle Profivereine ein elementarer Bestandteil des Etats – somit auch für Holstein Kiel.“

Und dieser Etat richtet sich eben zu einem großen Teil nach dem sportlichen Abschneiden einer Mannschaft. In der aktuellen Spielzeit erhielt Holstein Kiel nach Platz neun in der Abschlusstabelle der Saison 2021/22 immerhin rund 11,2 Millionen Euro aus den Medienerlösen der DFL.

Finanzielle Auswirkungen hängen auch von anderen Vereinen ab

In der kommenden Saison könnte der Betrag geringer ausfallen, wenn das sportliche Saisonziel verpasst wird. Störche-Coach Marcel Rapp hatte nach dem Erreichen der 40-Punkte-Marke mehrfach betont, dass man am Ende besser abschneiden wolle als in der vergangenen Spielzeit. „Es geht auch um das Ranking, wo wir zum Schluss der Saison stehen“, hatte Rapp mit Blick auf die Fernseheinnahmen erklärt. Derzeit steht Holstein aber nur auf Rang 10. Was dies finanziell bedeutet, lässt sich erst nach dem letzten Spieltag sagen.

Denn für die Fernsehgelder spielt es auch eine Rolle, welche Vereine aus der Bundesliga absteigen oder ob ein Schwergewicht wie Arminia Bielefeld die Liga verlässt – die Arminen waren mit 19,3 Millionen Euro dieses Jahr noch der TV-Geld-Krösus im Unterhaus. Nach der aktuellen Konstellation könnte die KSV mit knapp über 10 Millionen Euro aus dem großen Topf der TV-Rechteverwertung rechnen. Mit jedem Platz, den Holstein Kiel in der Tabelle weiter nach unten rutscht, reduziert sich die Summe jedoch um einen sechsstelligen Betrag.

Fünf-Jahres-Wertung für Holstein Kiel kritisch

Kritisch für Holstein Kiel wird es vor allem aufgrund der Fünf-Jahres-Wertung, bei der jeweils die zuletzt absolvierte Saison im Vergleich zu den übrigen Spielzeiten das größte Gewicht hat. „Wir sind jetzt das sechste Jahr seit dem Aufstieg 2017 in der zweiten Liga und damit fällt auch die erste gute Platzierung in der Fünfjahreswertung raus“, erklärt Wolfgang Schwenke. Und mahnt: „Dieser Faktor wird somit das Thema Medienerlöse bei uns beeinflussen. Von daher ist es wichtig, wo wir am Ende der Saison einlaufen und das sollte auch jedem hier im Verein bewusst sein.“

Besteht am Ende sogar die Gefahr, dass auch im sportlichen Bereich der Rotstift angesetzt werden muss? Zumindest hier gibt Wolfgang Schwenke Entwarnung: „Wir planen immer seriös und das bedeutet, dass wir uns bereits im Vorfeld auf verschiedene Szenarien vorbereiten. Somit wird es am Ende der Saison kein böses Erwachen geben.“ Dennoch bedeutet ein schlechterer Tabellenplatz am Ende weniger Geld auf dem Konto der KSV.

Einen Rückgang bei den Dauerkartenverkäufen aufgrund der speziell im Holstein-Stadion gezeigten Leistungen (nur fünf Siege, Platz 13 in der Heimtabelle) befürchtet Schwenke dagegen nicht. „Da wir treue Fans haben und es immer bessere und schlechtere Jahre gibt, gehen wir davon aus, dass unsere Fans auch in der kommenden Saison das Angebot für unsere Dauerkarten weiter nutzen werden“, so der Geschäftsführer.