﻿Holstein Kiel: Diese Noten haben sich die Störche in der Hinrunde erspielt

Kiel. Semesterferien für die Störche – während in Katar die Fußball-WM läuft, erholen sich die Profis von Zweitligist Holstein Kiel im Urlaub von den Anstrengungen der Hinrunde. Die Klausuren sind geschrieben, jetzt verteilt das Prüfungsamt die Zensuren: In 17 Ligaspielen und einer Pokalpartie haben wir die Kieler bewertet, die pro Spiel mindestens 20 Minuten auf dem Platz standen. Im daraus entstandenen Halbjahreszeugnis gibt es einen klaren Jahrgangsbesten: Steven Skrzybski. Nach Marco Komenda und Tim Schreiber, die gerade so auf die erforderlichen fünf Einsätze kommen, folgt Kapitän und Comebacker Hauke Wahl. Am unteren Ende findet sich derweil ein Kieler Dauerbrenner, der in der Hinrunde nach seiner Form suchte.

Die Torhüter

Beinahe traditionell ist das Kieler Duo zwischen den Pfosten auf Augenhöhe. "Wir haben zwei gute Torhüter und können nicht falsch entscheiden", sagte KSV-Cheftrainer Marcel Rapp vor Saisonbeginn zur T-Frage. Die Entscheidung fiel auf Thomas Dähne als Stammkeeper, Leih-Neuzugang Tim Schreiber blieb vorerst der Einsatz im Pokal. Dähne lieferte solide ab, verdiente sich in 13 Einsätzen sieben Dreien, drei Zweien und drei Vieren – Durchschnittsnote 3,0. Zum Ende der Hinrunde kam es dennoch zum Wechsel zwischen den Pfosten, Schreiber übernahm nach Dähnes Infekt und blieb vorerst im Tor. Seine fünf Einsätze ergeben die Note 2,8. Auch wenn der letzte fehlerbehaftete und beinahe kopflose Auftritt gegen Hannover das Gesamtbild trübt.

Die Abwehr

Nur vier Zweitligisten kassierten mehr als Holsteins 28 Gegentore – die zwischenzeitlich große Kieler Problemzone wurde vor allem nach den sieben Gegentoren von Paderborn zurecht gescholten, stabilisierte sich in Richtung Winterpause aber. Auch weil Kapitän Hauke Wahl nach seinem Comeback immer besser wurde, zuletzt nur noch zwischen Note zwei und drei schwankte. Sechseinhalb Monate hatte das Pfeiffersche Drüsenfieber den 28-Jährigen außer Gefecht gesetzt, Anfang August kehrte er zurück, gegen Sandhausen (28. August) stand er erstmals wieder in der Startelf und schloss die Hinrunde mit einer Durchschnittsnote von 2,85 ab.

Auch Wahls Abwehr-Kollegen verdienten sich teils gute bis ordentliche (Simon Lorenz/3,0; Marvin Schulz/3,27) Noten, einige Defensiv-Störche fielen aber etwas ab. Vor allem die Außenverteidiger Julian Korb (3,66) und Mikkel Kirkeskov (3,73) konnten insgesamt nicht vollends überzeugen. Zudem schlug das Verletzungspech zu, setzte Marco Komenda nach starkem Saisonauftakt (Note 2,8) bereits im fünften Spiel mit einem Sehnenriss an den Adduktoren außer Gefecht, auch Timo Becker (3,3) konnte die Hinrunde nach Riss am Muskel-Sehnen-Übergang im hinteren Oberschenkel nicht beenden.

Das Mittelfeld

Die Kieler Schaltzentrale kämpfte mit sich. Alexander Mühling, im Normalfall Mittelfeldmotor und Taktgeber, suchte dauerhaft nach seiner Form – und fand sie bis auf einen starken Joker-Einsatz gegen Braunschweig nicht. Dass der 30-Jährige mit einer 3,82 das Ende des Notenrankings ziert, ist beinahe so außergewöhnlich wie eine WM in Winter und Wüste. Auch Lewis Holtby konnte insgesamt nicht an die Leistungen seiner KSV-Premierensaison anknüpfen, fehlte zwischenzeitlich verletzt und fiel im Vergleich zur vergangenen Hinrunde (2,8) und der gesamten Saison 2021/22 (2,95) deutlich ab: Note 3,33 für neun Einsätze.

Finn Porath ist mit 16 benoteten Einsätzen zwar einer der Kieler Dauerbrenner, überzeugte aber nur situativ (Note 3,5). Philipp Sander musste seinen zu Saisonbeginn erarbeiteten Stammplatz nach durchwachsenen Leistungen (3,66) wieder abgeben, auch Fin Bartels (3,2) fand nicht in die überragende Spur der Vorsaison, kämpfte mit muskulären Problemen und absolvierte nur eine Partie über die volle Distanz. Einer aber schwamm sich an der Förde frei, überzeugte mit Ruhe und abgeklärtem Spiel: Patrick Erras. Im Sommer als quasi sicherer Abgang abgeschrieben, mauserte sich der baumlange 27-Jährige zum Stabilitätsanker im defensiven Mittelfeld. Eine Fünf aus der Partie in Paderborn, wo neun andere Störche ebenfalls ein Mangelhaft kassierten, glich Erras mit zwei Zweien und jeder Menge solider Dreien aus. Durchschnittsnote 3,19 ist Spitze im KSV-Mittelfeld.

Der Angriff

Im Kieler 3-5-2 nehmen die beiden Schienenspieler eine besondere Rolle ein, und wohl keiner füllt sie so aus wie Fabian Reese. Der 24-Jährige drehte nach dem Sieg gegen Sandhausen am sechsten Spieltag auf, sammelte seither fünf Dreien und fünf Zweien, schaffte damit die Zwei vor dem Komma (2,94). Er bestritt mit 17 Partien die meisten Einsätze aller Störche, fehlte nur in Magdeburg mit einer Corona-Infektion. In vorderster Front startete Benedikt Pichler mit zwei Toren und zwei Assists sowie einem glatten Dreierschnitt in acht Spielen gut in die Saison, fehlt der KSV seit September aber mit einer Schleimbeutelentzündung an der Ferse. Die vom Österreicher hinterlassene Lücke konnten weder "Otschi" Wriedt (3,58) noch Fiete Arp (3,8) komplett adäquat ersetzen.

Der Kieler Punktegarant heißt Steven Skrzybski. 17 Spiele, zehn Tore, fünf Assists – in der Zweiten Liga traf nur Hamburgs Robert Glatzel einmal mehr als der beste Scorer des Unterhauses. Skrzybski verdiente sich vier Mal die Eins und fünf Mal die Zwei, heimste dabei in den Spielen gegen Nürnberg (3:2), Heidenheim (3:1) und Darmstadt (1:1) drei Mal in Folge die Bestnote ein und thront mit einer Durchschnittsnote von 2,38 mit Abstand an der Spitze der Notentabelle.

Die Kurzarbeiter

Fünf Störche bekommen kein echtes Zeugnis, erreichten die erforderlichen fünf Einsätze nicht: Johannes van den Bergh (3,5) und Aleksandar Ignjovski (3,75) absolvierten vier benotete Partien, Marvin Obuz (4,0) zwei. Jonas Sterner (3,0) und Lucas Wolf (4,0) bekamen jeweils eine Note.