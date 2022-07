Mannheim. Spannung, Intensität, Verlängerung, Pokal pur – aber keine Tore am Sonntag im Erstrunden-Duell zwischen dem Drittligisten Waldhof Mannheim und dem im Angriff zu ineffektiven Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Selbst der starke Störche-Keeper Tim Schreiber konnte das Unheil im finalen Elfmeterschießen nicht verhindern.

Schreiber: Kalt wie eine Hundeschnauze bei seiner Pflichtspiel-Premiere im KSV-Trikot – und das mit 20 Jahren und bei über 30 Grad Hitze. Starke Paraden gegen Ecincier (5.), Martinovic (6.) und Taz (67.). Im Elfmeterschießen ohne Chance. Note 2

Becker: Robuster und aufmerksamer Verteidiger mit Offensivdrang. Einem Hinterkopfball Marke Uwe Seeler nach weitem Reese-Einwurf (29.) fehlten nur Zentimeter zum Ziel. Note 2

Komenda: Kompromisslos im Kieler Deckungszentrum. Zumeist sicher im Aufbauspiel. Sah nach taktischem Foul im Mittelfeld die Gelbe Karte. Note 3

van den Bergh: Der 35-Jährige spielte seine Routine aus 24 DFB-Pokalspielen aus. Ein krasser Ballverlust im Vorwärtsgang (25.) und eine starke Vorlage für Korb (45.+1) blieben ohne zählbare Konsequenzen. Note 3

Sander: Fleißig im Wechselspiel zwischen Sechser- und Achterposition. Gute Passquote (96 Prozent), aber nicht immer auf der Höhe beim Mannheimer Umschaltspiel. Schwache Zweikampfbilanz (17 Prozent). Note 4

Korb: 45 Minuten lang auffälliger Schienenspieler auf der rechten Bahn. Der 30-Jährige verpasste als Strafraumschleicher zwei Chancen (8., 14.) und einen Riesen (45.+1) zur Führung. Rettete auf der Gegenseite im eigenen Hoheitsbereich gegen Taz (25.). Baute nach dem Seitenwechsel ab. Note 3

Mühling: Mit der Kapitänsbinde am Arm zwar noch nicht wieder in Bestform, aber leicht formverbessert und intensiver am 120-Minuten-Spiel beteiligt als in den Vorwochen. Sein Direktschuss (71.) hätte einen Treffer verdient gehabt. Note 4

Porath: Mehr taktisch disziplinierter Mitläufer denn Gestalter. Wirkte bei seinem ersten Startelf-Einsatz in dieser Saison noch etwas kraftlos. Note 4

Reese: Beste Kieler Offensivkraft im Halbzeit eins. Gute Flanken und weite Einwürfe als neue Kieler Standardwaffe. Ab Durchgang zwei mit deutlich weniger Impulsen. Vergab in der Verlängerung das mögliche 1:0 (106.). Note 4

Arp: Auch gegen den Drittligisten mehr Schatten als Licht. Guten Balleroberungen folgten prompt schlampige Abspiele. Leichtfüßig im Antritt, nahezu wirkungslos im Angriff. Note 5

Pichler: Das Kraftpaket aus Österreich rieb sich in vorderster Front bis zur Erschöpfung auf. Pech bei einem 18-m-Abschluss nach starkem Solo (48.). Note 3

Schulz: Löste Sander ab der 46. Minute ab und avancierte im Elfmeterschießen zum Pechvogel vom Punkt. Zuvor immerhin in Ansätzen Führungskraft im Mittelfeld. Note 4

Obuz: Kam in der 69. Minute für Arp, brachte aber bei seinem ersten Pflichtspiel für die Störche nicht den erhofften Flügelschwung. Note 4

Wolf: Der 20-jährige Mittelfeld-Techniker gab ab der 84. Minute als Porath-Nachfolger Kostproben seiner Qualitäten ab. Note 3

Erras: Mit seiner Einwechslung für Korb (84.) stellte Holstein von Dreier- auf Viererkette um. Hinten souverän, vorne fast erfolgreich mit einem Volleyschuss (98.). Note 3

Wriedt: Ging für Pichler (96.) ins Sturmzentrum und verpasste mit seinem ersten Ballkontakt nur denkbar knapp das 1:0 (97.). Ohne Wertung