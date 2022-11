﻿Holstein Kiel: Schreiber patzt mehrfach – Stimmen Sie ab!

Mit einem am Ende glücklichen 1:1 (1:1) gegen Hannover 96 verabschiedet sich Fußball-Zweitligist Holstein Kiel in die WM-Pause. „Otschi“ Wriedt blieb im KSV-Angriff erfolglos, Torwart Tim Schreiber patzte in Durchgang zwei viermal. Wie haben Sie die Störche gesehen? Benoten Sie die KSV-Profis!

Kiel. Das erste Remis zwischen Holstein Kiel und Hannover 96 seit 42 Jahren war geprägt von zahllosen Mittelfeld-Fouls und defensiver Stärke auf beiden Seiten. Den Störchen reichte der schulmäßige Kopfball von Fin Bartels (9.) zur 1:0-Führung nach perfekt vom lange starken Fabian Reese eingeleiteten Konter nicht zum erhofften Heimdreier. Nach dem dritten Spiel ohne Niederlage verbringen die Kieler den Jahreswechsel im gesicherten Tabellen-Mittelmaß.

Wir möchten von Ihnen wissen, wie Sie die Störche gesehen haben. Vergeben Sie hier Ihre Noten!

Schreiber: Wenig beschäftigt, beim Gegentreffer zum 1:1 von Teuchert (16.) machtlos. Hatte im zweiten Durchgang großes Glück, dass vier grobe Schnitzer mit Hand und Fuß nicht bestraft wurden. Note 4

Schulz: In seinem Kerngeschäft als Verteidiger anfangs nicht immer sattelfest. Steigerte sich und schlug dazu eine perfekt getimte Flanke zum Führungstreffer durch Bartels. Note 3

Wahl: Als Abwehrorganisator fast immer Herr der Lage. Hatte allerdings gegen das Pressing der Niedersachsen mitunter Probleme, den Spielaufbau in gewohnter Präzision zu gestalten. Trieb seine Farben nach dem Seitenwechsel verstärkt nach vorne. Note 3

Lorenz: Kam bei dem in der Entstehung überaus glücklichen Ausgleichstreffer der 96er einen Schritt zu spät. Ansonsten defensiv wieder stabil. Zündete im gegnerischen Hoheitsbereich eine mächtige Fackel aus der Distanz (43.). Note 3

Reese: Starker Auftritt des Schienenspielers – zunächst auf der rechten, im zweiten Durchgang auf der linken Seite. Leitete mit einem Traumpass das Kieler 1:0 ein und servierte Wriedt (21.) die Chance zum 2:1 auf dem Silbertablett. Pech bei einem Knaller in der 47. Minute. Note 2

Erras: Unauffälliger Vortrag des baumlangen "Sechsers". Konzentrierte seine Arbeit auf die Beschattung des Hannoveraner Torjägers Nielsen – was zumeist gelang. Note 3

Holtby: Über weite Strecken Dreh- und Angelpunkt im nicht immer flüssigen Kieler Spielaufbau. Dazu präsentierte der laufstarke Routinier mehrfach seine Qualitäten in der Arbeit gegen den Ball. Note 2

Kirkeskov: Die Hoffnung auf die Flankenkünste des kantigen Dänen blieb erneut unerfüllt. Verriet abermals große technische Probleme mit dem Ball am Fuß. Auch defensiv kein Kieler "Dynamite". Blieb in der Halbzeitpause in der Kabine. Note 4

Bartels: Stand in der 9. Minute wie Cristiano Ronaldo in besten Tagen in der Luft und köpfte schulmäßig zur Holstein-Führung ein. Danach 35-jähriger Fleißarbeiter im Mittelfeld ohne die entscheidenden Impulse. Note 3

Skrzybski: Enorm beweglich als hängende Spitze. Doch trotz bekannt guter Technik mangelte es sowohl beim letzten Pass als auch beim Torabschluss an Präzision und Durchschlagskraft. Drittes Spiel des Top-Torjägers ohne eigenen Treffer. Note 3

Wriedt: Am Willen fehlte es der Kieler Sturmspitze beileibe nicht. An den technischen Fähigkeiten in der Ballverarbeitung dagegen schon. Verpasste in der 21. Minute eine 100-prozentige Torchance. Note 4

Arp: Kam im zweiten Durchgang für Kirkeskov und belebte anfangs auf der rechten Außenbahn das Kieler Angriffs-Geschehen. Tauchte danach offensiv ab und konzentrierte sich auf seine Abwehraufgaben. Note 3

Porath: Löste in der 62. Minute Bartels ab. Kreative Nadelstiche im Mittelfeld konnte er allerdings nicht setzen. Ein blasser Joker-Vortrag. Note 4

Sander, Obuz: Kurzeinsätze ohne Wertung.