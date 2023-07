﻿Holstein Kiel: Benedikt Pichler geht mit doppelter Energie in die kommende Saison

Benedikt Pichler blickt wieder positiv nach vorne. Der Stürmer von Holstein Kiel ist wieder schmerzfrei und bereitet sich mit viel positiver Energie auf die kommende Saison vor. Dabei bringt das Trainingslager in der österreichischen Heimat einen Extra-Schub, aber auch Herausforderungen mit sich.

Oetz. Wer Benedikt Pichler auf dem Trainingsplatz im österreichischen Oetz sieht, erlebt einen anderen Menschen als vergangene Saison. Der Mittelstürmer von Holstein Kiel sprüht vor positiver Energie. „Ich bin endlich so weit, dass ich wieder alles mit der Mannschaft mittrainieren kann. Dazu sind wir in Österreich, mitten in den Bergen, Hotel und Essen sind auch super. Besser geht es fast nicht“, sagt der 25-Jährige.