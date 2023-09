﻿Holstein Kiel: Carl Johansson will harte Reha-Wochen endlich hinter sich lassen

Kiel. Carl Johansson ist bei Holstein Kiel seit zwei Monaten zum Zuschauen verdammt. Gleich im ersten Saisonspiel, dem 1:0-Auswärtssieg bei Eintracht Braunschweig, hatte sich der Schwede einen Meniskusschaden zugezogen, befindet sich nach der notwendigen Operation in Reha und Aufbautraining. Nach zwei harten Monaten deutet sich für den vom IFK Göteborg gekommenen Rechtsfuß endlich das Comeback an.

„Die vergangenen Wochen waren eine echte Herausforderung, aber inzwischen sehe ich definitiv den Silberstreif am Horizont,“ sagt Johansson, der auf eine zeitnahe Rückkehr auf den Stadionrasen hofft. Vielleicht schon am Sonnabend im Zweitliga-Spiel beim Karlsruher SC (13 Uhr, Liveticker auf KN-online)? „Grundsätzlich ist Carl gesund, hatte nur noch leichte Probleme mit der Patellasehne. Aber das passt schon so“, erklärt Holstein-Trainer Marcel Rapp. Auf einen genauen Zeitpunkt fürs Comeback will sich der Coach nicht festlegen. „Wir müssen schauen, wie er sich zum Wochenende fühlt.“

Johansson: „Vergangenen Wochen waren echte Herausforderung“

Die vergangenen Wochen liefen für Johansson wenig zufriedenstellend. „Nach dem Braunschweig-Spiel war es sehr hart für mich, nicht mehr auf dem Platz stehen zu können, besonders nachdem ich durch die gesamte Vorbereitung hinweg gesetzt war. Auch ich habe im Sommer viel investiert und konnte dann nur 90 Minuten spielen“, erzählt der 29-jährige Innenverteidiger. Immerhin: Während des geglückten Saisonstarts blieb für ihn wenigstens noch die gemeinsame Freude mit den neuen Mannschaftskameraden. Aufgrund der angespannten Personalsituation in der Abwehr und zuletzt zwei Niederlagen fühlte sich das Festsitzen auf der Tribüne aber noch härter an. „In den letzten beiden Spielen hätte ich noch viel lieber auf dem Platz geholfen“, sagt Johansson.

Johansson fehlt gemeinsame Zeit mit der Mannschaft

Eine baldige Rückkehr ist nicht nur aus sportlicher Sicht wünschenswert – Johansson glaubt, dass der Eingewöhnungsprozess in das neue Team unter den gegebenen Umständen der letzten Wochen nicht optimal verlaufen ist. „Ich treffe die anderen Spieler zwar täglich, beim Essen oder im Kraftraum. Aber das ist einfach etwas anderes, als wenn du mit dem Team immer auf dem Platz stehst oder gemeinsam zu Auswärtsspielen fährst“, stellt der Schwede fest. So vermisst er es, an bestimmten Stellen ganz selbstverständlich Teil der Gemeinschaft zu sein. „Das ist das, was mir im Moment am meisten fehlt, diese Zeit mit dem Team, die sich ergibt, wenn du zusammen im Bus fährst oder im Hotel bist“, so Johansson, dessen noch größerer Wunsch es allerdings ist, „ohne Schmerzen zu spielen. Aber da werde ich bald hinkommen“.

Störche-Coach Marcel Rapp kann nach zuletzt zwei Spielen mit acht Gegentreffern (1:5 gegen den FC St. Pauli und 2:3 gegen Hertha BSC) den Routinier in der Abwehr gut gebrauchen. „Wir vermissen Carl Johansson schon“, sagt Rapp über seinen Sommerzugang. „Wir hatten ihn als unumstrittenen Führungsspieler geholt, was er in den Vorbereitungsspielen und gegen Braunschweig auch eindrucksvoll bestätigt hat. Wir wissen, was wir an ihm haben.“

Die Personalnot in der Abwehr sei Grund für die zum Saisonstart noch vorhandene – mittlerweile aber abhanden gekommene Stabilität in der Holstein-Defensive. „Unsere Abwehrkette wird ständig verändert aufgrund von Verletzungen. Es spielen nicht mehr die Spieler, die vielleicht zu Saisonbeginn gespielt haben. Es ist dann schwierig, immer eine neue Dreierkette oder Viererkette aufzustellen, die nicht eingespielt ist“, so Rapp. Mit der Rückkehr von Carl Johansson soll die Holstein-Abwehr möglichst schnell wieder sicherer werden.

KN