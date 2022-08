﻿Holstein Kiel: Insgesamt überzeugend – gegen diesen Gegner

Der 3:0-Sieg gegen Eintracht Braunschweig war für Fußball-Zweitligist Holstein Kiel auch in der Höhe absolut verdient. Die Störche waren gegen einen nicht immer zweitligatauglichen Aufsteiger spielfreudig und engagiert, machten vieles richtig. Ein kleines Aber gibt es dennoch, kommentiert Holstein-Reporter Niklas Schomburg.

Kiel. Was für ein schöner Fußballtag! Bestes Wetter, volles Stadion, ein ansehnliches Spiel und aus Kieler Sicht das richtige Ergebnis. Mit dem 3:0 gegen Eintracht Braunschweig sind die Störche heißgelaufen, haben rechtzeitig zum kommenden Top-Spiel beim SC Paderborn in die Spur gefunden. Ein kleines Aber gibt es dennoch.

Fußball ist ein Tages-, maximal ein Wochengeschäft. Was kurz zuvor noch mies war, ist plötzlich wieder gut – bei Holstein liest sich die Bilanz mittlerweile hervorragend: Vier Spiele, acht Punkte, ungeschlagen in Liga zwei, der Anschluss an die Spitze hergestellt. Vergessen ist der ruckelige Start mit zwei Remis und dem Pokal-Aus.