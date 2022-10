Holstein Kiel ist auf dem Weg zu besinnlichen Weihnachten

Vier Spieltage sind in der Zweiten Liga noch zu gehen, dann endet aufgrund der Winter-WM in Katar bereits die Hinrunde. Holstein Kiel hat sich in eine ordentliche Ausgangslage gebracht, um auf den Spitzenplätzen zu überwintern. In den letzten Duellen sind Siege gegen direkte Konkurrenten Pflicht, um den nächsten Schritt zu gehen. Die Zuversicht bei der KSV dafür ist groß. Alles Wissenswerte in der aktuellen Ausgabe des Newsletters „Holstein Kiel - die Woche“.

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

vier Spiele in Folge ist Holstein Kiel nun schon ungeschlagen. Zwar war das 1:1 am vergangenen Freitagabend aufgrund der zweiten Halbzeit und starken Darmstädtern eher glücklich, in Kombination mit den ersten 45 Minuten darf die Begegnung allerdings durchaus als weiterer Erfolg verbucht werden. Dass Steven Skrzybski aktuell aus allen Lagen zu treffen scheint, ist maßgeblich für die aktuelle Erfolgswelle der Störche. Der Stürmer fühlt sich wohl an der Förde und zahlt das mit Toren zurück. Es ist schon fast ein wenig beängstigend.

Abseits des Platzes, genauer gesagt im Gästeblock am Böllenfalltor, war erneut kein Support der Ultras der Störche zu vernehmen. Allerdings sollen sich der Fandachverband Block 501 und das Präsidium der KSV in den vergangenen Tagen wieder leicht angenähert haben. Unwahrscheinlich, dass die aktive Fanszene schon beim Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf wieder unterstützen wird. Ein aufgenommener Gesprächsfaden dürfte allerdings langfristig dazu führen, dass die Fans auch wieder ins Stadion zurückkehren.

Zurückkehren auf den Platz und vor allem in die Startelf will auch Philipp Sander. Zu Saisonbeginn war der 24-Jährige unter Trainer Marcel Rapp noch gesetzt, in den vergangenen Wochen fand sich Sander allerdings zunehmend auf der Bank wieder. Doch von Frust ist beim gebürtigen Rostocker nichts zu sehen. Sander bemüht sich und will für seinen Stammplatz bei den Störchen kämpfen. Gleiches tat auch Verteidiger Simon Lorenz kürzlich und ist seit der letzten Länderspielpause gar nicht mehr aus der Startelf der Störche wegzudenken. So schnell kann das manchmal gehen.

Mit Blick auf das kommende Heimspiel gegen die Düsseldorfer Fortuna, gegen die die Störche seit fast 16 Jahren nicht mehr verloren haben, muss Trainer Marcel Rapp wahrscheinlich auf Alexander Mühling verzichten. Der Mittelfeldspieler laboriert weiter an Problemen mit dem Sprunggelenk. So oder so: Im direkten Duell um die oberen Tabellenplätze würde ein Sieg die KSV endgültig auf den Spitzenplätzen etablieren. Was für besinnliche Weihnachtstage in Projensdorf sorgen dürfte.

Ihr Niklas Heiden

Holstein-Reporter

Zitat der Woche

Kein Spieler bei uns im Team sitzt gerne auf der Bank Philipp Sander, Mittelfeldspieler von Holstein Kiel

Bild der Woche

Abgezockt zum Saisontreffer Nummer neun: Störche-Torjäger Steven Skrzybski hat Christoph Zimmermann (li.) abgeschüttelt und erzielt das zwischenzeitliche 1:0 für die KSV. © Quelle: Patrick Nawe

Lesenswerte Artikel in dieser Woche

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren.

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.