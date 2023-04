Holstein-Kiel-Kapitän Hauke Wahl vor Unterschrift bei St. Pauli

Am Saisonende trennen sich die Wege von Kapitän Hauke Wahl und Holstein Kiel. Der 28-Jährige kündigte bereits vor einigen Wochen an, noch einmal eine „neue Herausforderung“ in seiner Karriere suchen zu wollen. Nun soll sich Wahl mit dem FC St. Pauli einig sein.

Holstein-Kiel-Kapitän Hauke Wahl (li.), hier im Zweikampf mit Bielefelds Janni Serra, wird die Störche am Saisonende auf eigenen Wunsch verlassen.

Kiel/Hamburg. Sportlich haben sich die Wogen bei Holstein Kiel nach dem 3:2-Sieg beim FC Hansa Rostock am vergangenen Sonntag vorerst geglättet. Mit 37 Punkten steht die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp kurz vor dem sicheren Klassenerhalt in der Zweiten Liga. Doch vor dem Heimduell am Sonnabend (13 Uhr/Liveticker bei KN-online) gegen den 1. FC Nürnberg kommt erneut Unruhe unter den Anhängern der Störche auf.

Der Grund: Kapitän Hauke Wahl, der vor einigen Wochen der KSV seine Entscheidung mitteilte, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag an der Förde nicht verlängern zu wollen. Schnell brodelte es in der Gerüchteküche, wohin es den gebürtigen Hamburger nun ziehen werde. Über den Hamburger SV, den FC St. Pauli oder einem Wechsel in die USA (Major League Soccer) wurde spekuliert. Nun scheint Wahl einen neuen Arbeitgeber gefunden zu haben.

Hauke Wahl soll bei St. Pauli mündlich zugesagt haben

Wie das Hamburger Abendblatt am späten Mittwochabend berichtet, soll sich Wahl mit dem FC St. Pauli und deren Sportchef Andreas Bornemann über einen Vertrag ab Sommer bei den Kiezkickern einig sein. Eine Unterschrift und ein Medizincheck stehen laut dem Medienbericht allerdings noch aus. Bisher soll es lediglich eine mündliche Zusage beider Parteien geben. Ausschlaggebend für die Entscheidung Wahls soll laut dem Bericht ein Gespräch mit St. Paulis-Cheftrainer Fabian Hürzeler gewesen sein, der Wahl mit seinen Abwehr-Plänen überzeugt haben soll.

Für Wahl ist der Sportchef der Braun-Weißen kein Unbekannter. Bornemann arbeitete zwischen 2013 und 2015 bereits als Sportlicher Leiter bei den Störchen. Den 28-Jährigen und Bornemann verbindet somit eine gemeinsame Vergangenheit. Eine offizielle Bestätigung seitens der Kiezkicker über einen Wechsel steht noch aus. Wahl feiert am Sonnabend seinen 29. Geburtstag.