Vor dem Duell gegen den 1. FC Magdeburg am kommenden Sonntag steht Holstein Kiel nach zwei Remis und dem Aus im DFB-Pokal unter Druck. Die Störche wollen gegen den Drittliga-Aufsteiger den ersten Saisonsieg einfahren. Ohne Mikkel Kirkeskov, der mit Corona ausfällt.

Kiel. Die Stimmung bei Holstein Kiel vor dem dritten Spiel in der Zweiten Liga ist angespannt. Nach nur zwei Remis zum Saisonauftakt und dem Aus in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den SV Waldhof Mannheim (3:5 n.E.) klaffen zwischen sportlicher Realität und großer Erwartungshaltung nach der guten Vorbereitung eine große Lücke. Diese gipfelte in den teils unterschiedlichen Aussagen von Trainer Marcel Rapp nach dem Pokalspiel ("Es war unser bestes Saisonspiel") und der Relativierung von Sportchef Uwe Stöver am Tag danach ("Wir hatten uns den Start ein Stück weit anders vorgestellt").

Rapp will „Lösungen finden“ – Kirkeskov fällt mit Corona aus