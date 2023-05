﻿Knallhart-Ansage von Routinier Thesker: „Wir müssen jetzt machen!“

Kiel. „Es geht ums Machen“, sagt Holstein-Kiel-Verteidiger Stefan Thesker nach zuletzt drei 0:3-Niederlagen in Folge. Am Sonnabend gegen den Karlsruher SC (13 Uhr, Liveticker auf KN-online) wollen die Störche den Umschwung in Richtung eines versöhnlichen Saisonendes einläuten. Und dafür muss eben ein Heimsieg her. Zwischen Mannschaft und Fans soll nach den Pfiffen in Düsseldorf möglichst schnell wieder eine Einheit entstehen.

Unterstellungen kritischer Anhänger, einige der neun feststehenden Abgänge im Störche-Kader, zu denen Thesker zählt, würden im Saisonendspurt nicht mehr alles für den Verein geben, weist der Abwehrspieler entschieden zurück. „Ich finde diese Vorwürfe absolut nicht richtig. Gerade die Spieler, die gehen müssen, wollen alles geben, damit sie nächste Saison auch weiter Geld verdienen. Die wollen zu einhundert Prozent gut spielen“, beteuert der 32-Jährige.

Thesker betont: „Keiner lässt seinen Mann mit Absicht laufen“

Thesker, der vergangene Woche in Düsseldorf die Lücke in der Verteidigung stopfte, hat eine andere Ursache als Problem ausgemacht. „Aus meiner Sicht liegt es nicht an fehlendem Willen, sondern wir sind in unserer Struktur zu fehlerhaft. Keiner lässt seinen Mann mit Absicht laufen“, betont Routinier Thesker. Seine klare Forderung an sich und seine Kollegen: „Wir müssen uns in den letzten drei Spielen den Arsch aufreißen und uns darüber im Klaren sein, wie wir konsequenter verteidigen. Solche Situationen wie gegen Düsseldorf dürfen dann nicht noch mal passieren.“ Den einen Grund, weshalb es aktuell nicht gut läuft, hat auch Thesker nicht parat. Doch er weiß: „Wir kriegen einfach zu viele Gegentore in dieser Saison. Wir müssen kleine Dinge besser machen und alles dafür tun, dass der Gegner nicht mit jedem Schuss ein Tor macht.“

Die Störche brauchen Konstanz im eigenen Spiel. Bei der bislang erfolglosen Suche danach führen sowohl Trainer Marcel Rapp als auch Sportchef Uwe Stöver intern weiter viele Gespräche mit der Mannschaft. Dies kann ein Schlüssel zum Erfolg sein – meint auch Thesker. „Wir haben in den vergangenen Wochen immer versucht zu machen, aber leider zu fehlerhaft. Wie wir es richtig machen, müssen wir intern besprechen. Wenn wir nicht darüber reden, dann passieren diese Fehler wieder.“

Thesker sieht Verteidigung nicht als Hauptproblem der Störche

Dabei sieht Thesker kein Problem in der taktischen Grundordnung. „Grundsätzlich ist es für die Fans attraktiver, wenn wir offensiven Fußball spielen“, meint Theskler. „Ich glaube aber nicht, dass wir so viele Gegentore bekommen, weil wir so schlecht verteidigen. Wir machen eher zu viele strukturelle Fehler und machen es dem Gegner so einfach, Tore gegen uns zu schießen.“

Genau das wollen die Störche am Sonnabend gegen die Baden-Badener im Holstein-Stadion verhindern. Eine weitere Niederlage würde die Krise nicht nur weiter verschärfen, sondern wohl auch endgültig die selbst gesteckten Saisonziele begraben.

