Am kommenden Sonntag hat Holstein Kiel gleich in doppelter Hinsicht etwas gutzumachen. Zum einen wollen die Störche die 2:7-Klatsche beim SC Paderborn vergessen machen. Zum anderen wartet mit dem SV Sandhausen die Mannschaft, die die Kieler mit einer Niederlage in die Sommerpause schickte.

Kiel. Die Brisanz ist eine andere als noch vor rund drei Monaten: Im Mai dieses Jahres reiste Holstein Kiel am letzten Spieltag der vergangenen Saison in der Zweiten Fußball-Bundesliga zum SV Sandhausen. Von Platz neun waren die Kieler zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr zu verdrängen. Entsprechend gestaltete sich der Auftritt der Störche, besonders in der ersten Halbzeit. Behäbig, fast schon gleichgültig gingen die Rapp-Schützlinge ins Spiel am Hardtwald.

Dafür gab es vom SVS die Quittung. Bereits zur Pause führte die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz schmeichelhaft mit 3:0. Am Ende verloren die Störche immer noch deutlich mit 1:3 und schickten den eigenen Anhang mit einem durchwachsenen Gefühl in die Sommer-Pause. Am Sonntag (13.30 Uhr, KN-online-Liveticker) brennen die Störche aber nicht nur deshalb auf eine Wiedergutmachung: Die 2:7-Klatsche gegen den SC Paderborn 07 vom vergangenen Sonnabend ist noch mindestens genauso präsent.