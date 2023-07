﻿Holstein Kiel: Younster Lasse Rosenboom und Aurel Wagbe wollen mehr als den Altersschnitt senken

Oetz. Mit dem 21-jährigen Rechtsverteidiger Lasse Rosenboom und dem 19-Jährigen Aurel Wagbe hat Holstein Kiel zwei Talente verpflichtet, die mit dafür verantwortlich sind, dass der Altersschnitt der Störche um rund fünf Jahre im Vergleich zur Vorsaison gesunken ist. Dass das aber nicht ihre einzige Aufgabe bleiben soll, beweisen Rosenboom und Wagbe derzeit im Trainingslager im österreichischen Oetz. Für beide ist es das erste Trainingslager mit einem Herrenteam.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich habe schon ein paar Mal bei den Profis von Wolfsburg mittrainiert. Hier im Trainingslager spürt man sofort, dass die Intensität eine viel höhere ist. Das betrifft sowohl die Geschwindigkeit im Spiel als auch das Körperliche“, sagt der in Reinbek aufgewachsene Wagbe, der zunächst in der Jugend des Hamburger Sportvereins seine Ausbildung erhielt. Inzwischen kann der 19-jährige Linksfuß im Mittelfeld aber mithalten. „Ich glaube, dass man sich jetzt schon ganz gut daran gewöhnt hat“, so Wagbe.

Teambuilding schreitet voran, Lauf- und Passwege funktionieren

Doch nicht nur Wagbe und Rosenboom haben im Trainingslager von Holstein Kiel Fortschritte gemacht. Nachdem neun Neuzugänge zur Mannschaft dazugestoßen sind, steht das Teambuilding ganz oben auf der Agenda – und ist erfolgreich. „Man spürt bereits, dass wir als Team zusammengewachsen sind. Im Trainingslager sind wir noch ein bisschen enger zusammengerückt. Eigentlich kann jeder mit jedem gut und die Chemie im Team wird immer besser“, erklärt Rechtsverteidiger Rosenboom, der damit ausdrücklich nicht nur das Miteinander unter den Spielern meint. „Das gilt auch für das, was auf dem Platz passiert, die Lauf- und Passwege funktionieren immer besser“, so Rosenboom. Eine Beobachtung, die auch Störche-Coach Marcel Rapp nach dem 1:0-Testspielsieg gegen den 1. FC Slovacko am Mittwoch bestätigte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An den Spielstil bei Holstein Kiel gewöhnen

An ein neues System mussten sich beide Spieler derweil nicht gewöhnen. Ein Vorteil ist sowohl für den Ex-Bremer Rosenboom als auch für den Ex-Wolfsburger Wagbe, dass beide zwar aus Nachwuchsleistungszentren den Weg zur KSV fanden, aber dennoch schon bei der ersten Mannschaft des jeweiligen Ex-Klubs mittrainiert haben. „Bei Werder haben wir bei den Profis praktisch auch das 3-5-2-System gespielt, bei der U 21 eher mit einer Viererkette. Von daher kenne ich beide Situationen – das hat mir geholfen“, sagt Lasse Rosenboom. Dennoch muss sich auch der 21-Jährige noch an den Spielstil gewöhnen.

Aurel Wagbe: „Können uns immer an die Trainer wenden“

„Natürlich interpretiert Marcel Rapp das System von der Spielanlage her noch einmal anders. Daran muss man sich gewöhnen, aber wir arbeiten intensiv daran und konnten die Taktik in den Testspielen bereits gut umsetzen“, erklärt Rosenboom. Und Aurel Wagbe ergänzt: „Ich denke auch, dass wir das, was wir uns an Schwerpunkten im Training erarbeiten, bereits gut umsetzen. Wenn noch Fragen sind, können wir uns immer an die Trainer wenden.“ Tatsächlich suchen Marcel Rapp und sein Team in Oetz immer wieder das Gespräch auf dem Trainingsplatz mit den jungen Talenten.

Lesen Sie auch

Aber auch die Mannschaftskameraden stehen hilfreich zur Seite. Wagbe möchte niemanden wirklich hervorheben. „Eigentlich haben mir alle Spieler geholfen. Speziell von Finn Porath habe ich viele Tipps bekommen“, so der 19-Jährige. „Mir hat vor allem Lewis Holtby viel erklärt“, sagt Rosenboom, der bereits mit Nicolai „Rambo“ Remberg einen Freund in der Mannschaft gefunden hat. „Auf dem Zimmer bin ich aber mit Tom Rothe zusammen, der erst relativ kurz vor dem Trainingslager zu uns gestoßen ist. Das „Ehebett“ ist natürlich etwas schmal, aber ansonsten passt es super.“ Bei Aurel Wagbe ist Zimmergenosse Lukas Wolf hingegen auf die Couch geflüchtet. „Weil ich so laut geschnarcht habe“, gibt Wagbe zu, „wir verstehen uns aber dennoch gut.“

KN