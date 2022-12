Holstein-Kiel-Leihgabe Arslan würde gerne bei Dynamo Dresden bleiben

Im Sommer verlieh Holstein Kiel Mittelfeldspieler Ahmet Arslan an SG Dynamo Dresden. Mit acht Toren und einer Vorlage machte der 28-Jährige in der Dritten Liga auf sich aufmerksam. Arslan schwärmt von seinem Leihklub, sagt aber auch: „Man hat nicht immer ein Mitspracherecht.“

Kiel/Dresden. 15 Einsätze, acht Tore und eine Vorlage: Die Bilanz von Holstein-Kiel-Leihgabe Ahmet Arslan bei Drittligist SG Dynamo Dresden ist vielversprechend. In der schwachen Hinrunde der Sachsen gehörte der 28-Jährige mit deutlich über 1110 Einsatzminuten zum festen Stamm von Trainer Markus Anfang, war einer der sportlich wenigen Lichtblicke (Platz neun, 23 Punkte). Bei Holstein Kiel hatten Trainer Marcel Rapp und Sportchef Uwe Stöver dem Mittelfeldspieler vor der Saison nur wenig Spielzeit in Aussicht gestellt. Deshalb entschied sich Arslan für eine Leihe zur SGD über ein Jahr.

Arslan deutet Abschied von Holstein Kiel an

Doch kehrt Arslan im Sommer wirklich nach Kiel zurück, wo er noch bis 2024 unter Vertrag steht? In einem kürzlich veröffentlichten Interview verrät der gebürtige Memminger, dass er gar nicht zurück zu den Störchen, sondern viel lieber in Dresden bleiben möchte. „Ich habe mich für diese Aufgabe nicht entschieden, um dann direkt wieder wegzugehen“, sagte Arslan im Interview mit der „Bild“-Zeitung – und macht klar, dass er wenig Lust auf das Leih-Ende im kommenden Sommer hat. „Was ich hier angefangen habe, liegt mir irgendwie am Herzen.“ Arslan schwärmt: „Ich fühle mich in Dresden wohl, gerade die Heimspiele machen Spaß. Ich will nicht wissen, was da abgeht, wenn wir mal erfolgreicher sind. Darauf habe ich schon Bock.“

Dass der eigene Wunsch aber nicht unbedingt gehört wird, räumt der 28-Jährige selbst ein. „Klar hat man im Fußball nicht immer ein Mitspracherecht und ich bin nun mal nur ausgeliehen“, sagt Arslan, der sich aktuell in Belek (Türkei) mit Dynamo Dresden auf die Rückrunde in der Dritten Liga vorbereitet.

Klar ist: Will Arslan ab Sommer wirklich nicht wieder mit Holstein Kiel in der Zweiten Liga angreifen, wäre eine Ablösesumme im sechsstelligen Bereich fällig. Sein Marktwert liegt laut „Transfermarkt.de“ bei 350.000 Euro. Mit jedem Treffer steigt dieser Wert eher als dass er fällt. Und trifft Arslan weiter so kontinuierlich, könnte das auch bei weiteren Klubs Begehrlichkeiten wecken. Nicht die schlechteste Ausgangslage für Holstein Kiel bei möglichen Verhandlungen im kommenden Frühjahr.