Holstein Kiel leiht Tim Schreiber von RB Leipzig aus

Kiel.Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat nur einen Tag nach der Leihe von Marvin Obuz bereits seinen zweiten Sommer-Neuzugang verpflichtet. Wie die Störche am Mittwochnachmittag verkündeten, schließt sich Torwart Tim Schreiber der KSV an. Der 20-jährige Schlussmann unterschrieb an der Kieler Förde einen Zweijahresvertrag, kehrt im Anschluss der Leihe dann zu RB Leipzig zurück.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tim Schreiber freut sich auf Holstein Kiel

Im Februar 2021 verlieh der DFB-Pokalsieger Schreiber bereits an den Drittligisten Halle, dort stand Schreiber 25 Mal zwischen den Pfosten. Nun „steigt“ Schreiber in die 2. Liga auf und soll bei Holstein Kiel den Kampf zwischen den Pfosten weiter anheizen. „Wir sind sehr froh, mit Tim Schreiber den Torwart gefunden zu haben, der genau in unser gewünschtes Profil passt“, so KSV-Geschäftsführer Sport Uwe Stöver in der vom Verein versendeten Mitteilung. „Er ist jung, bei RB Leipzig sehr gut ausgebildet und kann schon einige Erfahrung im Profi-Bereich vorweisen.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tim Schreiber bringt zudem reichlich Erfahrung aus der Junioren-Nationalmannschaft mit an die Förde. Der Keeper stand 17 Mal mit dem DFB-Adler auf der Brust zwischen den Pfosten, von der U15 bis zur U20-Nationalmannschaft.

„Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung hier in Kiel. Die Ideen und Visionen der sportlich Verantwortlichen haben mich voll und ganz überzeugt. Ich bin gespannt, in ein paar Wochen mein neues Team, den Verein und die Stadt kennenzulernen und freue mich auf die Arbeit mit meinen Torwart-Kollegen“, so Schreiber in der Klub-Mitteilung.

Patrick Borger lobt „gutes Gesamtpaket“ bei Tim Schreiber

KSV-Torwarttrainer Patrick Borger ergänzte zudem: „Tim ist ein sehr kompletter Torhüter mit einem außergewöhnlich guten Gesamtpaket. Seine Entscheidung, noch als A-Jugendlicher von RB Leipzig nach Halle zu gehen, und sein Weg, sich dort schnell zum Stammtorhüter zu entwickeln, zeugt zudem von seiner Entschlossenheit und einer starken Mentalität.“