﻿Neuer Linksverteidiger! Holstein Kiel schnappt sich BVB-Talent Tom Rothe

Kiel. Holstein Kiel hat seinen Ersatz für Mikkel Kirkeskov auf der Position des Linksverteidigers gefunden. Wie der Zweitligist am Dienstagvormittag in einer Mitteilung erklärte, leihen die Störche den 18-jährigen Tom Rothe von Bundesligist Borussia Dortmund aus. Der Abwehrspieler ist gebürtiger Rendsburger, wurde unter anderem in der Jugend des Rendsburger TSV, des Büdelsdorfer TSV, des SC Nienstedten in Hamburg sowie des FC St. Pauli ausgebildet. Bei der KSV unterschreibt der Nachwuchsspieler einen Einjahresvertrag, beim BVB verlängerte Rothe zuvor seinen 2024 auslaufenden Kontrakt vorzeitig bis zum 30. Juni 2026.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rothe spielte bereits Champions League – Einsätze bei der U19-Nationalmannschaft

Im Sommer 2021 wechselte Rothe von den Kiezkickern in die U19 des BVB. Von dort aus gelang dem 18-Jährigen der Sprung zu den Profis der Schwarz-Gelben. Insgesamt kommt Rothe dort in der vergangenen Saison auf zwei Einsätze in der Bundesliga, drei in der Champions League, 13 Spiele in der Dritten Liga (BVB U23) und weitere sieben Einsätze in der U19.

An den 16. April vergangenen Jahres dürfte sich der 18-Jährige noch gerne zurückerinnern. Damals feierte Rothe für den BVB sein Profidebüt gegen den VfL Wolfsburg und steuerte beim 6:1-Sieg sogar einen Treffer bei. Im März 2022 wurde Rothe zudem in die U19-Nationalmannschaft berufen und absolvierte seitdem neun Begegnungen im DFB-Dress.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr zum Thema Auftakttraining bei der KSV Kostenpflichtig  Holstein Kiel startet in die Vorbereitung – noch ohne Shuto Machino

Stöver lobt Rothe: „Schneller, spiel- und kopfballstarker Verteidiger“

„Nach sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen von Holstein bin ich überzeugt, dass ich hier in Kiel den nächsten Schritt in meiner Entwicklung nehmen kann“, wird der Linksverteidiger in der Meldung des Vereins zitiert. „Holstein ist eine spielstarke Mannschaft, in der ich meine Qualitäten mit einbringen möchte. Jetzt gilt es, schnell anzukommen, die Mannschaft kennenzulernen und meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beizutragen.“ KSV-Sportchef Uwe Stöver ergänzte: „Tom Rothe ist ein junger, talentierter Spieler, der bei uns die Möglichkeit hat, sich in der Zweiten Liga durchzusetzen. Als schneller, spiel- und kopfballstarker linker Verteidiger passt er sehr gut zu unserer Idee des Fußballs.“

KN