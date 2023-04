﻿Holstein Kiel: Lewis Holtby kann sich Verbleib vorstellen

Kiel. Erst die Geburt seiner zweiten Tochter Emily, dann der Torerfolg gegen Hansa Rostock und kürzlich der Ausfall aufgrund eines grippalen Infektes gegen den 1. FC Heidenheim (0:3): Auf Holstein-Kiel-Profi Lewis Holtby prasselte in den vergangenen Wochen einiges an Emotionen ein. Der zweifache Familienvater erlebte eine echte Achterbahnfahrt und hofft nach auskurierter Erkältung, schnell wieder auf dem Platz stehen zu können. „Mir geht es langsam besser, daher hoffe ich, für Sonntag wieder fit zu sein“, erklärte der 32-Jährige.

Holtby will zurück zu seinen Teamkollegen auf den Platz, schließlich wartet am Sonntag (13.30 Uhr/Liveticker bei KN-online) das Highlight-Spiel gegen Zweitliga-Spitzenreiter SV Darmstadt 98. Auch wenn nach der Geburt seiner Tochter nun noch weniger Zeit zur Erholung bleibt, hofft Holtby aufs Blitz-Comeback. „Wir sind sehr dankbar und glücklich über unsere kleine Familie. Zwei kleine Zwerge sind auf jeden Fall ein anderer Schnack. Aber es ist einfach schön, wenn Leben in der Bude ist“, so der Mittelfeldspieler.

Holtby will mit Erfahrung auch in Zukunft vorweg gehen

Holtby ist bei der KSV unangefochtener Stammspieler, der junge Spieler an die Hand nimmt und vorweg geht. Durch den anstehenden Umbruch bei den Störchen mit zahlreichen Abgängen kommen auf den Routinier in der neuen Saison daher auch Integrations-Aufgaben zu. Holtby: „Ich freue mich jeden Tag, auch weiterhin die Rolle als Führungsspieler ausüben zu dürfen. Körperlich wie mental fühle ich mich ja noch jung. Ich glaube, die nahe Zukunft wird für uns als Mannschaft sehr spannend. Ich freue mich sehr auf die Zeit“, so Holtby mit Blick auf die kommenden Monate.

Holtby kann sich Verbleib bei Holstein Kiel vorstellen

Holtby selbst hat bei der KSV noch einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Einen Verbleib darüber hinaus kann sich der 32-Jährige aber gut vorstellen. „Fakt ist: Nach fast zwei Spielzeiten fühle ich mich mehr als angekommen und wohl in diesem Verein“, so der Mittelfeld-Antreiber. „Ich genieße großes Vertrauen vom gesamten Trainer-Team und Akzeptanz in der Truppe. Mir macht es unheimlich viel Spaß, Fußball zu spielen. Solange mein Geist und Körper noch Fußball spielen kann, werde ich hoffentlich noch ein paar Jahre haben. Und das auch sehr gerne bei Holstein.“ Große Eile mit der Zukunftsplanung verspürt Holtby dennoch nicht. „Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass es immer besser ist, im Hier und Jetzt zu leben. Ich möchte noch mit der Mannschaft die letzten fünf Spiele der Saison erfolgreich bestreiten. Dann schauen wir weiter.“