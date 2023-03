﻿Lewis Holtby von Holstein Kiel: „Endlich mal wieder zu null spielen“

Boom in den Sportvereinen Boom in den Sportvereinen

Frohlocken beim Landessportverband: Nach der Corona-Talsohle ergab die Mitgliedererhebung in Schleswig-Holstein ein Plus von 2,12 Prozent. Ganz besonders steigen die Zahlen jedoch bei den Kleinsten. Auch beim Kieler TV ist wieder ordentlich was los in den Hallen.