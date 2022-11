﻿Holstein Kiel: Löst Tim Schreiber Torwart Thomas Dähne als Nr. 1 ab?

Das jüngste 1:2 gegen Düsseldorf im Kopf, das Auswärtsspiel beim Karlsruher SC am Sonnabend (13 Uhr/Liveticker auf KN-online) vor Augen. Im Wildpark will Fußball-Zweitligist Holstein Kiel den Beginn einer neuen Erfolgsserie einläuten. Und dies möglicherweise mit einem Rollentausch im Tor.

Kiel. Bahnt sich beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel ein Rollentausch zwischen den Pfosten an? Zumindest ließ Störche-Cheftrainer Marcel Rapp am Donnerstag offen, ob erneut Torwart-Talent Tim Schreiber am Sonnabend im Auswärtsspiel beim Karlsruher SC (13 Uhr/Liveticker auf KN-online) zum Einsatz kommt oder doch der bisherige, nach einem Infekt genesene Stammkeeper Thomas Dähne.

Thomas Dähne oder Tim Schreiber: Entscheidung über die Nummer eins fällt am Freitag

„Wir sind da sehr entspannt. Wir haben zwei sehr gute Torhüter und werden und dann morgen entscheiden, wer im Tor steht“, erklärte Rapp im Rahmen der Spieltags-Pressekonferenz zur T-Frage. Der 20-jährige Schreiber (bis 2024 von RB Leipzig ausgeliehen) hatte am vergangenen Sonnabend beim 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf sein Debüt im Bundesliga-Unterhaus gefeiert. In den 13 Liga-Begegnungen zuvor war der 28-jährige Dähne (Vertrag läuft am Saisonende aus) die Nummer eins.

Neues Verletzungspech: Auch Aleksandar Ignjovski und Lucas Wolf fallen bis zum Ende der Hinrunde aus

Neben Dähne sind laut Rapp auch Offensiv-Allrounder Fin Bartels nach einem Infekt und Alexander Mühling nach Sprunggelenksproblemen wieder fit. Dagegen gesellen sich zu den bekannten Langzeitausfällen Marco Komenda, Timo Becker und Benedikt Pichler nun auch Aleksandar Ignjovski (31) mit einer noch nicht präzisierten Innenbandverletzung im Knie sowie Lucas Wolf (21) mit einem Muskelfaserriss.

Mentale Spätfolgen aus der Heimniederlage gegen Düsseldorf befürchtet Rapp vor dem Gang zum KSC (17 Punkte), der in seinen vergangenen vier Pflichtspielen den Platz als Verlierer verlassen musste, nicht. Die nach zwei Siegen und zwei Remis zuvor entstandene Hoffnung, die KSV könne sich in den Kreis der Top-Teams einreihen, hatte sich nach der Heimniederlage am vergangenen Wochenende allerdings vorerst zerschlagen.

Wiedersehen im Wildpark: Marcel Rapps reizvolle Reise in die eigene Vergangenheit

Richtet sich der Blick des Tabellenachten von der Förde (20 Punkte, sieben Zähler Vorsprung auf Relegationsrang 16) nun eher nach unten nach oben? „Die Tabelle ist brutal eng beisammen. Dieses Jahr braucht man sehr, sehr viele Punkte um nicht abzusteigen und vielleicht etwas weniger Punkte um aufzusteigen. Dessen sind wir uns bewusst. Und trotzdem geht es immer um das Wie. Wie schafft man es, Punkte zu holen. Und das steht bei uns an oberster Stelle“, sagte Rapp drei Spieltage vor dem Ende der Hinrunde zum Thema „Absicherung des Mittelmaßes“.

Für den Trainer selbst ist das Duell im Wildpark eine reizvolle Reise in die Vergangenheit, hatte er doch beim KSC von 1994 bis 2002 das Fußball- und Profi-ABC erlernt. „Das ist schon ein besonderes Spiel für mich. Wenn der Spielplan herauskommt, dann gucke ich schon als erstes, wann spielen wir in Karlsruhe“, so der in Pforzheim geborene Trainer, der sich auch auf die Atmosphäre im fast vollständig umgebauten Stadion freut. Dort, wo die Störche mit dem Start in die Englische Woche eine neue Erfolgsserie einläuten wollen.