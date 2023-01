﻿Holstein Kiel macht sich bereit für das Winter-Camp in Spanien

Nach dem Testspiel am Sonnabend gegen Drittligist VfL Osnabrück reist Holstein Kiel am Sonntagabend ins Trainingslager nach Oliva Nova (Spanien). Der Vorteil für die Störche: kurze Wege in der Hotelanlage und ein „sehr guter Rasenplatz“.

