﻿Holstein Kiel: Rapp hadert mit St. Pauli-Distanzschüssen – Erras fehlt lange

Kiel. Die 1:5-Niederlage von Holstein Kiel gegen den FC St. Pauli war erst wenige Minuten alt, da begann Trainer Marcel Rapp bereits mit der Aufarbeitung des Spiels. „Die Tore haben das Spiel bestimmt. St. Pauli ist nach dem 2:0 in den Flow gekommen. Dagegen kann man nichts machen“, versuchte Rapp gar nicht lange mit der Pleite bei den Kiezkickern zu hadern. Dabei war auch die vom KSV-Coach oftmals als Gradmesser herangezogene Spielleistung der Störche am vergangenen Sonntag, vor allen Dingen zu Beginn, alles andere als überzeugend.

Doch der KSV-Trainer kritisierte seine Mannschaft nur in einem Punkt. „Bälle, die wir gewonnen haben, waren schnell wieder weg“, hatte der 43-Jährige beobachtet. Im Großen und Ganzen machte Rapp seinem Team aber keinen weiteren Vorwurf. Der Holstein-Coach: „Ganz ehrlich: Wenn man die Statistik nimmt, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass jemand von außerhalb des Strafraumes trifft. Gegen St. Pauli war das nun mal so.“ Und weiter: „Ich habe noch nie in meinem Leben ein Spiel gesehen, wo der Gegner mit einem xGoal-Wert von 0,9 fünf Tore schießt.“

Rapp gibt Kette keine Schuld – Sander widerspricht Skrzybski

Die neue durchmischte Abwehr um Marco Komenda, Timo Becker und Marvin Schulz, die so erstmals in dieser Spielzeit auflief, nahm Rapp in Schutz. „Die spielen zum ersten Mal zusammen. Von den fünf Spielern aus der Kette waren vier nicht da. Da muss man auch Rücksicht nehmen, dass die Jungs nicht so eingespielt sein können.“ Überraschend stand neben Patrick Erras, der Holstein wohl mindestens zwei bis zu drei Monate mit einem Zehbruch fehlen wird, auch Colin Kleine-Bekel (Infekt) nicht im Kader. Ohne den 20-Jährigen in der Defensive fehlte den Störchen nicht nur der Taktgeber, sondern auch der Rhythmus im eigenen Spielaufbau. Zudem fehlten Carl Johansson und Jonas Sterner (beide Trainingsrückstand).

Rapp widersprach auch seinem Stürmer Steven Skrzybski, der von einem fehlenden Fokus der Störche auf St. Pauli „von der ersten Minute an“ sprach und andeutete, dass schon die Trainingswoche zuvor nicht so gut lief. „Im Nachgang ist es immer einfacher zu sagen: Wir hatten eine Einheit, die nicht so top war“, sagte Rapp zur Kritik seines Routiniers. „Der Anspruch ist immer, dass wir gut trainieren. Dennoch finde ich nicht, dass sich die Niederlage angedeutet hat.“ Kapitän Philipp Sander pflichtete seinem Trainer bei: „Sicherlich waren wir in den Wochen vorher besser unterwegs, nun müssen wir den Schalter wieder umlegen. Man darf aber die Abschlussqualität von St. Pauli nicht außer Acht lassen. Das war schon sehr gut.“

Wahl freut sich über Sieg beim Wiedersehen – Hertha BSC wartet

Freude über den Ausgang des Nordduells herrschte verständlicherweise bei den Kiezkickern, bei denen Ex-KSV-Kapitän Hauke Wahl zwar ohne eigenen Treffer blieb, sich dafür aber umso mehr über die ersten Heimtore der Saison freute. „Wir haben bis auf 15 Minuten das gesamte Spiel dominiert“, sagte Wahl. „Die zwei Traumtore waren dafür natürlich der Dosenöffner. Nach der ganzen Scheiße in den vergangenen Wochen war das der nötige Brustlöser. Mit der Führung im Rücken hatten wir die nötige Sicherheit.“

Für die Störche richtet sich der Blick nun auf das Heimspiel am kommenden Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) gegen Hertha BSC. Nach schwachem Saisonstart kamen die Hauptstädter zuletzt verstärkt ins Rollen, holten aus den letzten drei Partien zwei Siege. Wie schon gegen die Kiezkicker kommt es auch gegen die „Alte Dame“ zum Wiedersehen mit einem Ex-Storch: Fabian Reese kehrt nach seinem Abschied in diesem Sommer mit seinem neuen Klub an die Förde zurück.

