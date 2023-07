﻿Holstein-Kiel-Trainer Marcel Rapp testet neue Taktik in Flensburg

Kiel. Mit dem 9:0 beim SSV Rantzau legte Holstein Kiel einen guten Start in die Vorbereitung der neuen Saison hin. Das 1:0 am vergangenen Sonnabend gegen den SC Weiche Flensburg 08 lüftete nun das erste kleine taktische Geheimnis der Störche. Statt dem in der vergangenen Spielzeit bekannten Spiel über die Außenbahnen, vorrangig über den inzwischen zu Hertha BSC gewechselten Fabian Reese auf der linken Seite, setzte KSV-Trainer Marcel Rapp gegen den Regionalligisten auf ein klassisches 4-4-2.

Vorne durften Benedikt Pichler und Chance Simkala stürmen, dahinter stand die KSV kompakt. Der Plan: Immer wieder schnell Bälle in die Tiefe spielen. Doch dieser ging aufgrund individueller Fehler nicht auf, scheint aber dennoch für die Zukunft vielversprechend, da die Störche grundsätzlich in der Offensive an Qualität (Simakala, Machino) zugelegt haben. „Wir wollten etwas tiefer stehen“, begründete Rapp im Anschluss seinen Plan für die erste Halbzeit. „Deswegen hatte der Gegner viel mehr Kontrolle.“

Umdenken in Sachen Spielsystem bei Holstein-Kiel-Coach Rapp

Nach dem Seitenwechsel spulte die KSV dann wieder das gewohnte Bild ab, wirkte griffiger und zielstrebiger. Mehr Action auf dem Platz, das Spiel wurde ansehnlicher. Aber: Es scheint nicht ausgeschlossen, dass die defensivere Variante das neue Standard-System bei den Störchen wird. Rapp ehrlich: „Es geht darum, dass wir Spiele gewinnen. Von 60 Prozent Ballbesitz im Spiel können wir uns nichts kaufen. Wir müssen schon etwas finden, damit wir kompakter stehen. In welcher Formation ist dabei egal.“

Kompakter in der Defensive stehen: Das ist die Erkenntnis aus der vergangenen Spielzeit. Mit 61 Gegentoren kassierte Holstein Kiel drei Gegentreffer mehr als sie selbst geschossen haben. Mehr noch: Nur die beiden Absteiger SV Sandhausen (63) und Arminia Bielefeld (62) kassierten noch mehr Gegentore als die Störche. Hier will Rapp nun ansetzen. „Es sah in der ersten Halbzeit nicht so spektakulär aus, weil wir mit dem Ball nicht gut waren. Aber gegen den Ball haben wir schon vor, tiefer zu stehen und dann auch mal schnell umzuschalten“, so der Holstein-Coach.

Münster-Neuzugang Remberg zufrieden mit Flensburg-Auftritt

Erst kurz vor Schluss erlöste im Testspiel gegen Weiche Hólmbert Fridjónsson die KSV (77.), nachdem der Stürmer zuvor bereits vom Elfmeterpunkt an Jesper Heim gescheitert war (69.). „Wir haben uns vorgenommen, ohne Gegentor zu spielen. Die Null steht und vorne haben wir einen gemacht: das ist für das zweite Testspiel in Ordnung“, freute sich Neuzugang Nicolai Remberg und ergänzte: „Die Effektivität vorne wird kommen. Wir müssen uns als Team finden. Sicherlich hätten wir mehr Tore machen können, aber das wird kommen.“

