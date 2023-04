﻿Holstein Kiel will in Heidenheim an Hinspiel-Erfolg anknüpfen

Holstein Kiel tritt am Sonntag beim 1. FC Heidenheim zum Auswärtsspiel an. Gegen den Tabellenzweiten der Zweiten Liga gab es im Hinspiel einen 3:1-Sieg. Daran möchte Trainer Marcel Rapp anknüpfen – muss allerdings auf einen Stammspieler verzichten.

Kiel. „Eine Mannschaft mit hoher individueller Klasse“, erwartet Holstein-Trainer Marcel Rapp am Sonntag als Gegner. Dann treffen die Störche auf den 1. FC Heidenheim, den Tabellenzweiten der Zweiten Liga, der zuletzt beim 3:0-Auswärtssieg in Hannover höchste Effizienz offenbarte. Trotzdem fährt Holstein Kiel mit Rückenwind an die Brenz: Der Sieg gegen den 1. FC Nürnberg hat den Klassenerhalt gesichert, zudem zeigten die Störche im Hinspiel gegen den FCH eine der besten Saisonleistungen und gewannen durch zwei Tore von Steven Skrzybski und einen Treffer von „Otschi“ Wriedt mit 3:1.

Ein Spiel, aus dem Holstein-Trainer Marcel Rapp einiges für die anstehende Partie mitnehmen möchte. „Da haben wir viele Dinge richtig gut gemacht“, sagt Rapp. Vor allem gegen die Stärken der Heidenheimer, die sehr mannorientiert spielen und den Gegner in viele Zweikämpfe hineinziehen wollen. „Im Hinspiel haben wir gute Lösungen gefunden, gute Positionierungen gehabt und konnten das Eins-gegen-eins immer wieder auflösen. Das wird am Sonntag wieder eines unserer Ziele sein“, sagt der Störche-Coach.

Holstein Kiel trifft auf die beste Offensive in der Zweiten Liga

Die Aufgabe, gegen ein Topteam der Zweiten Liga anzutreten, sieht der Trainer als reizvoll an. „Uns erwartet in Heidenheim ein volles Stadion und eine große Euphorie“, sagt Rapp. „Wir wollen alles in die Waagschale werfen, wie wir es bereits gegen Nürnberg getan haben.“ Ein Schlüssel zu einem Punktgewinn für die KSV wird die Effizienz sein, denn der FCH ist das Team, welches in der gesamten Liga am wenigsten Großchancen zulässt, im Schnitt nur 1,1 Gegentore pro Spiel kassierte. Genau bei der Effizienz vor dem Tor haperte es bei der KSV in dieser Saison aber immer wieder. Holsteins Gegner verfügt hingegen über eine schlagkräftige Offensive (56 Tore sind Spitzenwert), hat mit Tim Kleindienst den aktuell Führenden der Torschützenliste der Zweiten Liga in seinen Reihen (21 Tore).

Dennoch prognostiziert Heidenheims Trainer Frank Schmidt keine einseitige Begegnung. „Wir treffen mit Holstein Kiel jetzt auf eine Mannschaft, die zuletzt zweimal in Folge überzeugend gewinnen konnte und so wieder zu ihrem Rhythmus gefunden hat“, sagte Schmidt. Auch der FCH-Coach hat das Hinspiel noch in Erinnerung und warnt: „Die Kieler sind seit jeher sehr spielstark mit einem äußerst variablen Positionsspiel. Das macht es schwer, sie zu verteidigen, und das wird die Aufgabe für uns.“

Philipp Sander fehlt im Mittelfeld von Holstein Kiel gelbgesperrt

Vor 14 Tagen bewies bereits der FC St. Pauli mit seinem 1:0-Sieg auf der Schwäbischen Alb, dass die Heidenheimer zu Hause schlagbar sind. Und Holsteins Trainer Marcel Rapp kann personell beinahe aus dem Vollen schöpfen. Philipp Sander wird nach seiner fünften Gelben Karte aus dem Spiel gegen Nürnberg fehlen, noch geschont wird nach seiner Muskelverletzung im Oberschenkel Stürmer Benedikt Pichler. Gleiches gilt für Aleksandar Ignjovski und Tim Schreiber. „Alle anderen sind an Bord“, so Rapp.

Allerdings wies er darauf hin, dass es Abstellungen zur U 23 geben wird: Die Zweite der KSV kämpft in der Regionalliga Nord um den Klassenerhalt. Noch stehe allerdings nicht fest, wer für das „Sechs-Punkte-Spiel“ gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim an der Förde bleibt. „Primär geht es natürlich um die Profis, aber der Kader ist voll. Von daher ist es kein Problem, bei der U 23 auszuhelfen. Wie diese Hilfe aussehen wird, werden wir nach den letzten beiden Trainingseinheiten entscheiden“, erklärte Rapp.

