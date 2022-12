﻿Holstein Kiel: Marco Komenda arbeitet an seiner Rückkehr

Seit drei Wochen trainiert Marco Komenda von Holstein Kiel nach seinem Sehnenriss an den Adduktoren wieder auf Platz. Nach dem Jahreswechsel will 26-Jährige sogar schon wieder ins Teamtraining einsteigen.

Kiel. Kurz geschorene Haare tauchen unter der Mütze auf, die sich Holstein-Kiel-Verteidiger Marco Komenda vom Kopf zieht. Nach seinem Sehnenriss an den Adduktoren trainiert der 26-Jährige intensiv für sein Comeback. „Ich bin seit knapp drei Wochen wieder auf dem Platz, und mir geht es von Tag zu Tag immer besser. Ich befinde mich wirklich auf einem sehr guten Weg“, sagt Komenda, der nach über 120 Tagen Verletzungspause froh ist, wieder auf dem Platz stehen zu können.

Zwar arbeitete der gebürtige Darmstädter sowohl am vergangenen Donnerstag beim ersten Teamtraining nach der WM-Pause, als auch bei der zweiten öffentlichen Einheit am Sonnabend noch zu großen Teilen individuell. Schon in etwas mehr als einer Woche soll es dann aber richtig losgehen. "Der Plan ist, dass ich bis Anfang Januar weiter aufbelaste, sodass ich dann wieder zu Teilen in das Teamtraining einsteigen kann", sagt Komenda.

Marco Komenda arbeitet an seinem endgültigen Comeback

Die vergangenen Monate waren für den Verteidiger alles andere als leicht. Nach der Verletzung im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig (3:0) am 13. August warteten schwere Wochen auf den 26-Jährigen. „Nach den bildgebenden Untersuchungen fiel dann die Entscheidung, die Verletzung operativ zu behandeln. Nach dem Eingriff durfte ich die ersten vier Wochen nur auf Krücken laufen. Im Anschluss ging es dann um Muskelaufbau“, erinnert sich Komenda zurück und ergänzt: „Im Takt von zwei bis drei Wochen konnten wir die Belastung dann immer weiter steigern. Jetzt bin ich so weit, dass ich wieder auf dem Platz stehen kann.“ Da blieb sogar etwas Zeit für Urlaub, auch wenn der Abwehrspieler der Störche die meiste Zeit nutzte, um an seinem Comeback zu arbeiten.

„Macht Spaß“: Schnee und Kälte stören Komenda nicht

„Es war klar, dass ich nach so einer großen Verletzung nicht für mehrere Wochen in den Urlaub fliegen kann. Ich habe den Urlaub aber auch nicht unbedingt gebraucht“, bleibt Komenda bescheiden, flog dann aber doch in den Süden: „Für mich war viel wichtiger, möglichst schnell wieder fit zu werden. Aber eine Woche konnte ich dann doch in den Urlaub nach Spanien fliegen. Natürlich tat es auf der einen Seite weh, die ganzen tollen Urlaubsbilder zu sehen, aber meine größte Motivation war es, wieder fit zu werden.“

Die eisigen Temperaturen in der Stadt stören den 26-Jährigen indes wenig. „Ich mag den Schnee sehr gerne. Mir macht das viel Spaß. Auch wenn es morgens nicht ganz so einfach ist, aus der warmen Wohnung in die Kälte zu kommen. Aber grundsätzlich stört es mich überhaupt nicht, wenn es schneit oder regnet“, so Komenda. Das klingt nach den besten Voraussetzungen, um schnell wieder das volle Trainingspensum auf dem Platz absolvieren zu können.