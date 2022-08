Holstein Kiel: Marco Komenda erfolgreich operiert

Marco Komenda (Mitte) jubelt nach seinem Treffer in Magdeburg. Nach einem Sehnenriss an den Adduktoren wurde Holstein Kiels Verteidiger nun operiert und fällt auf unbestimmte Zeit aus.

Kiel. Marco Komenda ist erfolgreich operiert worden. Das teilte Fußball-Zweitligist Holstein Kiel über die sozialen Netzwerke mit und postete dazu ein Bild von Komenda aus dem Krankenhausbett. Der 25-jährige Verteidiger hatte sich im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig (3:0) bei einer Defensivaktion einen Sehnenriss an den Adduktoren zugezogen.

Zunächst war unklar, ob sich Komenda überhaupt einer Operation unterziehen muss, die medizinische Abteilung der KSV hatte dazu bei Bekanntgabe der Verletzung am Dienstag vergangener Woche noch keine Entscheidung getroffen. Nun, rund anderthalb Wochen später, erfolgte der Eingriff.

Komenda hatte bis zu seiner Verletzung in der 65. Minute gegen Braunschweig sämtliche Spielminuten in Liga und Pokal für Holstein absolviert und sich dabei als wichtige Kraft in der Kieler Defensive erwiesen, beim 2:1-Erfolg in Magdeburg zudem den 1:0-Führungstreffer erzielt. Nun fällt er auf unbestimmte Zeit aus. Auch Mittelfeldspieler Lewis Holtby fehlt weiter nach einem arthroskopischen Eingriff am Meniskus.