﻿Carl Johansson: Schwedische Defensiv-Gene für Holstein Kiel

Mit Carl Johansson hat Holstein Kiel einen Innenverteidiger mit viel Erfahrung verpflichtet. Der 29-jährige Schwede machte bereits in den ersten Testspielen seinen Führungsanspruch in der Defensive geltend. Den Vergleich mit einem dänischen Ex-Storch findet „Calle“ passend.

Kiel. Kompromisslos zum Gegner, aber immer mit einem fast unschuldigen Lächeln im Gesicht – so haben viele Fans von Holstein Kiel den dänischen „Bulldozer“ Mikkel Vendelbo in Erinnerung, der von Januar 2014 bis Sommer 2015 die Schuhe für die KSV schnürte. Nun scheint der Däne einen Thronfolger an der Förde zu haben. Der Schwede Carl Johansson bringt mit 1,94 Metern nicht nur das Gardemaß für einen Innenverteidiger mit, sondern liebt es auch, seinem Gegenspieler die Lust am Fußball zu nehmen.